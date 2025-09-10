Баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» будет бороться за золото Высшей лиги

Такую задачу поставил игрокам и тренерскому штабу президент челябинского клуба Николай Сандаков

В Высшей лиге чемпионата России среди женских команд челябинская команда «Славянка-ЧКПЗ» должна будет завоевать золотые медали в сезоне-2025/2026. Президент клуба Николай Сандаков считает, что это сложная, но выполнимая задача. Об этом он заявил сегодня, 10 сентября, на пресс-конференции перед стартом нового баскетбольного сезона.

Перспективный план развития БК «Славянка-ЧКПЗ» предусматривает то, что в ближайшем будущем команда должна будет пойти на повышение в классе, то есть пробиться в Суперлигу. В предстоящем сезоне такой цели нет, хотя и команда должна будет бороться за чемпионство.

«Мы пока не можем себе позволить женскую команду в Суперлиге потому, что у нас пока еще нет кадрового резерва. Если и идти на повышение в классе, то в клубе должны быть представлены местные воспитанницы. Пока их нет, но такую работу мы ведем. Рассчитываем, что через год или два „Славянка-ЧКПЗ“ будет готова выступать в Суперлиге», — отметил Николай Сандаков.

В летнее межсезонье в челябинской команде произошли большие изменения в составе. В клубе остались лишь две спортсменки, выступавшие в прошлом сезоне. Коллектив пополнился большой группой молодых игроков, в том числе воспитанниц челябинской школы баскетбола. При этом селекция скаутинга «Славянки-ЧКПЗ» была направлена на то, чтобы омолодить состав команды.

«Мы стремимся к тому, чтобы вместе с молодыми девочками добиться прогресса и вместе с ними зайти в Суперлигу. Это перспективная модель развития клуба и, я считаю, правильная. Наша задача в предстоящем сезоне не только показать желаемый результат, но и сформировать крепкий и боеспособный коллектив с прицелом на Суперлигу», — отметил главный тренер команды Евгений Рыжков.

Специалист также добавил, что хорошую пользу команде принес предсезонный турнир памяти Юрия Перминова в Челябинске. В нем «Славянка-ЧКПЗ» заняла лишь третье место, уступив соперницам из Екатеринбурга и Магнитогорска. По словам Евгения Рыжкова, матчи с командами «УГМК-Юниор» и «Металлург» показали слабые стороны челябинского клуба. Это позволило тренерскому штабу провести работу над ошибками.

Напомним, что новый сезон в Высшей лиге среди женских команд стартует 12 октября. Откроет его «Славянка-ЧКПЗ» гостевым поединком с магнитогорским «Металлургом».