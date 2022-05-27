Баскетбольная команда «Челбаскет» запускает свою коллекцию NFT Челябинский коллектив — первый баскетбольный клуб в России, который выпустил криптографические токены



Южноуральские баскетболисты представили две коллекции: карточки игроков с автографами и привилегированную коллекцию. Купив NFT из привилегированной коллекции, вы становитесь участником бонусной программы, полные условия которой размещены на сайте команды.



На сайте реализована система случайных покупок. После покупки вы получаете случайную карточку игрока. Это может быть карточка с автографом или командное фото, все зависит от вашей удачи. Также есть специальные карточки, при выпадении которых даются бонусы. Привилегированные карты, независимо от того, что вам выпало, дают бонусы. В честь запуска коллекции клуб дарит бесплатные NFT, подробности на сайте БК.



Отметим, NFT — это вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменян или замещен другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе. Грубо говоря, это криптовалюта в виде картинки, которую можно обменивать или перепродавать.



Напомним, что главным тренером БК «Челбаскет»

Челябинская баскетбольная команда «Челбаскет» выпустила свою коллекцию NFT. Челябинцы стали первым баскетбольным клубом в России, который выпустил криптографические токены, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.Южноуральские баскетболисты представили две коллекции: карточки игроков с автографами и привилегированную коллекцию. Купив NFT из привилегированной коллекции, вы становитесь участником бонусной программы, полные условия которой размещены на сайте команды.На сайте реализована система случайных покупок. После покупки вы получаете случайную карточку игрока. Это может быть карточка с автографом или командное фото, все зависит от вашей удачи. Также есть специальные карточки, при выпадении которых даются бонусы. Привилегированные карты, независимо от того, что вам выпало, дают бонусы. В честь запуска коллекции клуб дарит бесплатные NFT, подробности на сайте БК.Отметим, NFT — это вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменян или замещен другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе. Грубо говоря, это криптовалюта в виде картинки, которую можно обменивать или перепродавать.Напомним, что главным тренером БК «Челбаскет» назначили Алексея Миронова . До этого Миронов тренировал баскетболистов из «Чебоксарских ястребов».

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