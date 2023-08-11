Баскетбольная команда «Челбаскет» провела открытую тренировку для СМИ

Рассказываем, как проходят сборы всей системы клуба в Чебаркуле

«Сборы проходят впервые в таком формате, в прошлом году мы тренировались и готовились в Челябинске, на знакомых площадках. Здесь же есть свои нюансы и сложные моменты, но озеро и природа делают свое дело»,

— отметила Ольга Алейникова.

«Я очень рад участвовать в проекте клуба „Челбаскет“, буду стараться помочь команде достичь хороших результатов. На предложение „Челбаскета“ согласился сразу, даже не думая. Говорить много не буду, все покажу на площадке вместе с командой. В Суперлиге я еще не играл, но уже знаю, что тут очень важна хорошая физическая подготовка»,

— рассказал Лука Анджушич.

«Есть мнение, что „Челбаскет“ должен играть на трех площадках — это спортивный комплекс „Торпедо“, ДПШ им. Крупской и „Метар-Спорт“. С одной стороны, это может создать логистические неудобства, но с другой — мы приведем баскетбол в разные районы города. Во дворце спорта „Юность“ мы сможем проводить какие-то титульные встречи, однако подготовка в „Юности“ требует больших финансовых усилий, которые, к сожалению, пока мы не можем себе позволить на весь сезон. Также я хочу проверить версию о том, что активность болельщиков повысится в каждом отдельном районе города, если там будет играть команда»,

— говорит Николай Сандаков.

«После возвращения домой у меня только положительные эмоции. Я увиделся с друзьями, отпраздновал день рождения вместе с родными впервые за 20 лет. Для меня это было что-то давно забытое старое. Мы здесь все вместе собрались, чтобы добавить в физическом и ментальном плане. Конечно, это сложно, но тренировочные сборы никогда не бывают легкими. Пока о планах на сезон еще рано говорить, когда пройдут первые товарищеские игры, что-то можно будет сказать. Хочется просто хорошо выступить и закрепиться в Суперлиге»,

— рассказал Иван Нелюбов.

«Это очень интересный и полномасштабный опыт лично для меня, потому что я работаю со всеми командами системы клуба. Моя работа заключается в том, чтобы помочь главному тренеру команды раскрыть потенциал игроков. Это может быть индивидуально, относительно каждого игрока и относительно каждого тренера команды. Лично я сделал разбор каждого, с которым успел поработать. Никто в России ничего подобного не делал — собрать игроков всей системы индивидуально поработать с каждым над их игрой»,

— говорит Никита Савостов.

«Мне доверили тренировать команды всей системы клуба, поэтому для меня это новый вызов, приходится работать и с юными девочками, и с мальчиками, а также уже с мужчинам и женщинами. Было желание сыграть в Суперлиге, но не хотел провести большую часть времени на скамейке. В прошлом году как капитан играл, вывел команду в „Финал четырех“ Высшей лиги, где завоевали серебряные медали. И, мне кажется, надо уходить красиво! Подготовка сейчас проходит в плавном режиме, созданы все условия для основы и для молодых ребят. Мы стараемся работать над физическими качествами игроков. Через две недели мы возвращаемся в Челябинск и будем продолжать готовиться к сезону там»,

— прокомментировал Андрей Малышев.

«Сборы — это функциональная подготовка плюс тактические моменты, ребята по полной работают в тренажерном зале, много бегают и нарабатывают связи в тактическом плане. Ребята собранные, интересные, атакующие, поэтому мы сейчас стараемся дать им понимание, что все могут атаковать и бросать. Будем стараться играть в атакующий баскетбол, однако это и от соперника зависит, где-то придется играть в защитный. Я не хочу торопиться и кричать о целях на сезон, я хочу посмотреть, как будут выступать ребята на новом уровне. Наш состав полностью укомплектован, мы старались точечно усилить слабые позиции»,

— рассказал Евгений Гореев.