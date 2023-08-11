Баскетбольный клуб «Челбаскет» организовал тур по подготовительному лагерю всей системы, представил первого легионера в истории команды, сербского игрока Луку Анджушича, а также провел открытую тренировку для представителей СМИ. Руководство команды, тренерский штаб и игроки рассказали, как проходит подготовка к дебютному сезону в Суперлиге, где будет играть команда и какие цели стоят перед клубом, передает корреспондент ИА «Первое областное».
В новом сезоне система клуба «Челбаскет» выросла до девяти команд. Собственно, сам «Челбаскет» впервые выступит в мужской Суперлиге, а «Славянка» — в женской Высшей лиге. Помимо этого, в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ) будут представлены «Челбаскет-2» (турнир среди юниоров до 19 лет) и «Челбаскет-Славянка» (турнир среди юниорок до 19 лет). Кроме того, в систему клуба входят БК «Курчатов» и БК «Позитив» (баскетбол 3×3), мужская и женская студенческая сборная Челябинской области, а также молодежная команда по баскетболу 3×3.
Все игроки системы (около 114 человек) во главе с «Челбаскетом» приступили к общим сборам в Чебаркуле, начали активную подготовку к предстоящему сезону. Для представителей СМИ устроили большой пресс-тур по лагерю команды, где корреспонденту Первого областного удалось пообщаться с руководством клуба, тренерским штабом и новичками в составе.
Директор Максим Перцев и генеральный директор Ольга Алейникова устроили для журналистов небольшую экскурсию по лагерю команд.
«Сборы проходят впервые в таком формате, в прошлом году мы тренировались и готовились в Челябинске, на знакомых площадках. Здесь же есть свои нюансы и сложные моменты, но озеро и природа делают свое дело», — отметила Ольга Алейникова.
Позже на сборы вместе с президентом «Челбаскета» Николаем Сандаковым приехал первый в истории клуба легионер Лука Анджушич. Сербский защитник прямо из аэропорта отправился к своей новой команде.
«Я очень рад участвовать в проекте клуба „Челбаскет“, буду стараться помочь команде достичь хороших результатов. На предложение „Челбаскета“ согласился сразу, даже не думая. Говорить много не буду, все покажу на площадке вместе с командой. В Суперлиге я еще не играл, но уже знаю, что тут очень важна хорошая физическая подготовка», — рассказал Лука Анджушич.
Лука еще плохо говорит по-русски (пока ему помогает общаться переводчик. — Прим. ред.), но зато хорошо понимает и пообещал выучить наш язык. Президент челябинского баскетбольного клуба рассказал, на какой площадке будет выступать главная команда в новом сезоне и какие есть идеи на этот счет.
«Есть мнение, что „Челбаскет“ должен играть на трех площадках — это спортивный комплекс „Торпедо“, ДПШ им. Крупской и „Метар-Спорт“. С одной стороны, это может создать логистические неудобства, но с другой — мы приведем баскетбол в разные районы города. Во дворце спорта „Юность“ мы сможем проводить какие-то титульные встречи, однако подготовка в „Юности“ требует больших финансовых усилий, которые, к сожалению, пока мы не можем себе позволить на весь сезон. Также я хочу проверить версию о том, что активность болельщиков повысится в каждом отдельном районе города, если там будет играть команда», — говорит Николай Сандаков.
Баскетболисты «Челбаскета» в это время отдыхали у себя в корпусах, занимались своими делами и настраивались на вечернюю игровую тренировку. Мы решили заглянуть в комнату к новичку «Челбаскета» Ивану Нелюбову и форварду Александру Тихонину.
Иван спустя 20 лет вернулся на родину для того, чтобы помочь клубу успешно дебютировать в Суперлиге. Добавим, что в эксклюзивном интервью Первому областному центровой рассказывает о том, как в 16-летнем возрасте отправился в Москву покорять ЦСКА, вспоминает о пяти сумасшедших годах в Прибалтике и... «четких пацанчиках» из Ленинского района южноуральской столицы.
«После возвращения домой у меня только положительные эмоции. Я увиделся с друзьями, отпраздновал день рождения вместе с родными впервые за 20 лет. Для меня это было что-то давно забытое старое. Мы здесь все вместе собрались, чтобы добавить в физическом и ментальном плане. Конечно, это сложно, но тренировочные сборы никогда не бывают легкими. Пока о планах на сезон еще рано говорить, когда пройдут первые товарищеские игры, что-то можно будет сказать. Хочется просто хорошо выступить и закрепиться в Суперлиге», — рассказал Иван Нелюбов.
Баскетболисты также рассказали, что им нравится жить на базе отдыха, главное — вкусно кормят. Друг друга они не беспокоят, никто не храпит, но, как отметил Александр Тихонин, кровати могли бы сделать побольше (смеется).
Кроме того, в это межсезонье в тренерский штаб системы челябинского клуба вошел тренер по индивидуальной подготовке — Никита Савостов. Специалист уже провел для баскетболистов индивидуальные тренировочные сборы.
«Это очень интересный и полномасштабный опыт лично для меня, потому что я работаю со всеми командами системы клуба. Моя работа заключается в том, чтобы помочь главному тренеру команды раскрыть потенциал игроков. Это может быть индивидуально, относительно каждого игрока и относительно каждого тренера команды. Лично я сделал разбор каждого, с которым успел поработать. Никто в России ничего подобного не делал — собрать игроков всей системы индивидуально поработать с каждым над их игрой», — говорит Никита Савостов.
После небольшой паузы представители СМИ отправились на тренировку «Челбаскета» в Чебаркуль. Баскетболисты уже провели занятия в тренажерном зале под руководством бывшего капитана челябинского клуба Андрея Малышева. Ранее он принял решение завершить свою спортивную карьеру. Один из самых опытных игроков «Челбаскета» не покинул клуб, а стал работать в команде в качестве тренера по общей физической подготовке. В прошлом году Андрей совмещал эти две должности.
«Мне доверили тренировать команды всей системы клуба, поэтому для меня это новый вызов, приходится работать и с юными девочками, и с мальчиками, а также уже с мужчинам и женщинами. Было желание сыграть в Суперлиге, но не хотел провести большую часть времени на скамейке. В прошлом году как капитан играл, вывел команду в „Финал четырех“ Высшей лиги, где завоевали серебряные медали. И, мне кажется, надо уходить красиво! Подготовка сейчас проходит в плавном режиме, созданы все условия для основы и для молодых ребят. Мы стараемся работать над физическими качествами игроков. Через две недели мы возвращаемся в Челябинск и будем продолжать готовиться к сезону там», — прокомментировал Андрей Малышев.
Весь основной состав «Челбаскета» из 14 человек тренировался под руководством нового главного тренера Евгения Гореева, который спустя 13 лет вернулся в Челябинск. Отметим, что специалист в эксклюзивном интервью Первому областному объяснил, почему ради «Челбаскета» отказался от заманчивого предложения клуба Премьер-лиги, высоко оценил работу команды на трансферном рынке и рассказал, какие ставит перед собой личные цели и задачи в новом сезоне.
Тренировка проходила в спокойном режиме, перед бросковой частью все игроки хорошенько размялись и только потом взяли в руки мячи. Тренерский штаб дал игрокам упражнения на отработку комбинации и реализацию бросков.
Кстати, на тренировке уже был сербский новичок Лука Анджушич. Было видно, что пока он только втягивается в рабочий процесс. Остальные игроки старались помогать ему и отбивали «классические пятюни». Лука много времени общался с другим новичком челябинцев Дмитрием Злобиным, который, судя по всему, немного знает сербский язык.
«Сборы — это функциональная подготовка плюс тактические моменты, ребята по полной работают в тренажерном зале, много бегают и нарабатывают связи в тактическом плане. Ребята собранные, интересные, атакующие, поэтому мы сейчас стараемся дать им понимание, что все могут атаковать и бросать. Будем стараться играть в атакующий баскетбол, однако это и от соперника зависит, где-то придется играть в защитный. Я не хочу торопиться и кричать о целях на сезон, я хочу посмотреть, как будут выступать ребята на новом уровне. Наш состав полностью укомплектован, мы старались точечно усилить слабые позиции», — рассказал Евгений Гореев.
Кроме того, главный тренер вспомнил, что 15 лет назад, когда он еще был игроком «Динамо-Теплострой», челябинская команда также проходила сборы в Чебаркуле, после чего завоевала бронзовые медали чемпионата в Суперлиге Б.
«Челбаскет»-2023/2024. Ориентировочный состав команды в Суперлиге:
Разыгрывающие: Павел Кольцов, Дмитрий Злобин, Дмитрий Якунин
Атакующие защитники: Лука Анджушич, Никита Грабарев, Евгений Борисов
Легкие форварды: Никита Перцев, Павел Новиков, Сергей Михалев
Тяжелые форварды: Александр Тихонин, Даниил Кочергин
Центровые: Иван Нелюбов, Кирилл Епанов
Запас: Василий Архипов, Иван Зубенко, Наум Чехлань, Алексей Смолин
Добавим, что в этом межсезонье руководство клуба вело активную работу на трансферном рынке, подписав контракты с рядом игроков, имеющих опыт выступлений в высших эшелонах чемпионата страны. Причем в первую очередь ориентировалось на то, чтобы вернуть в Челябинск своих воспитанников. Первое областное информагентство ранее рассказывало о многочисленных изменениях в команде и выразило мнение, что «Челбаскет» в новой для себя лиге способен составить достойную конкуренцию соперникам.
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