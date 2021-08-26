Баскетболисты «Уралмаша» дали мастер-класс «Челбаскету»

В товарищеском матче гости из Екатеринбурга выиграли со счетом 97:58

Сегодня, 26 августа, в челябинском Дворце пионеров и школьников им. Крупской состоялся товарищеский поединок между «Челбаскетом» и «Уралмашем» из Екатеринбурга во главе с серебряным призером Олимпийских игр-2000 Кириллом Пискловым. Более опытный и превосходящий в классе коллектив гостей уверенно обыграл челябинский коллектив — 97:58, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Уралмаш» выступает в Суперлиге-1, «Челбаскет» — в Суперлиге-2. Сегодня стало понятна разница в классе команд двух лиг. Гости превзошли хозяев практически во всех компонентах игры.

Тем не менее, надо отдать должное «Челбаскету», команда постаралась дать бой опытному и мастеровитому сопернику. И на первых минутах матча даже повела в счете. Правда, продолжалось это недолго. Присмотревшись к сопернику, «Уралмаш» стал методично расшатывать оборону противника и находить возможности для бросков с убойной позиции. Как результат — выигранная первая четверть 26:17.

Дальше — больше. Гости стали играть в свое удовольствие, забивая на любой вкус — с быстрых контратак, в позиционном нападении, эффектных розыгрышей и выводом на трехочковую позицию снайперов. Увеличив преимущество в счете до «+20» очков уральцы несколько успокоились и хладнокровно довели дело до победы.

Впрочем, не стоит делать каких-то поспешных выводов в адрес челябинцев. Надо учитывать, что команда находится в стадии становления, значительно обновила состав и только готовится к старту сезона в Суперлиге-2. Да, работы у тренерского штаба «Челбаскета» во главе с Евгением Сорокиным еще очень много. Но все это поправимо и реализуемо, если учесть, что в составе команды много и перспективных, начинающих игроков.

В том, какой резерв у клуба показала юношеская команда «Челбаскета», которая двумя часами ранее сыграла со своими сверстниками из Екатеринбурга. Челябинцы уступили, но сумели практически на равных биться с сильным соперником. Итоговый счет — 71:83. Кстати, Никита Сандаков, сын президента клуба, стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков и совершив 12 подборов.

Завтра, 27 августа, во Дворце пионеров и школьников им. Крупской состоится повторный поединок этих команд. Начало матча в 16:00.