В челябинском Дворце пионеров и школьников имени Крупской с 15 по 17 сентября пройдет отборочный раунд Кубка России по баскетболу среди женских команд. За выход в следующий этап будут бороться четыре команды, сообщает региональная федерация баскетбола.
Южноуральские баскетболистки «Славянки» сыграют против «УГМК-Юниор» (Екатеринбург), «Енисей-2» (Красноярский край) и «Руна» (Москва). Отметим, что часть средств с покупки билетов пойдет на покупку инвентаря в спортшколы.
Добавим, ранее стал известен состав участников предсезонного баскетбольного турнира, посвященного памяти Юрия Перминова. Челябинской «Славянке» предстоит сыграть с фарм-клубами Премьер-лиги — БК «Самара» и «Надежда-2» (Оренбург). Помимо них за трофей поборется и «Сима-Ленд» из Екатеринбурга. Турнир пройдет 8—10 сентября в челябинском Дворце пионеров на Алом поле.
Полное расписание матчей:
15.09.
16:15 «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — «Енисей-2» (Красноярский край).
18:45 «Руна» (Москва) — «Славянка» (Челябинск).
16.09.
12:45 «Енисей-2» (Красноярский край) — «Руна» (Москва).
15:15 «Славянка» (Челябинск) — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург).
17.09.
12:45 «Руна» (Москва) — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург).
15:15 «Енисей-2» (Красноярский край) — «Славянка» (Челябинск).
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