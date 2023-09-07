Баскетболисты «Славянки» выступят в отборочном этапе Кубка России Турнир пройдет в Челябинске с 15 по 17 сентября



Южноуральские баскетболистки «Славянки» сыграют против «УГМК-Юниор» (Екатеринбург), «Енисей-2» (Красноярский край) и «Руна» (Москва). Отметим, что часть средств с покупки билетов пойдет на покупку инвентаря в спортшколы.



Добавим, ранее стал известен состав участников предсезонного баскетбольного турнира, посвященного памяти Юрия Перминова. Челябинской «Славянке» предстоит сыграть с фарм-клубами Премьер-лиги — БК «Самара» и «Надежда-2» (Оренбург). Помимо них за трофей поборется и «Сима-Ленд» из Екатеринбурга.

Полное расписание матчей:

15.09.

16:15 «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — «Енисей-2» (Красноярский край).

18:45 «Руна» (Москва) — «Славянка» (Челябинск).



16.09.

12:45 «Енисей-2» (Красноярский край) — «Руна» (Москва).

15:15 «Славянка» (Челябинск) — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург).



17.09.

12:45 «Руна» (Москва) — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург).

15:15 «Енисей-2» (Красноярский край) — «Славянка» (Челябинск).

Возрастное ограничение: 0+.

В челябинском Дворце пионеров и школьников имени Крупской с 15 по 17 сентября пройдет отборочный раунд Кубка России по баскетболу среди женских команд. За выход в следующий этап будут бороться четыре команды, сообщает региональная федерация баскетбола.Южноуральские баскетболистки «Славянки» сыграют против «УГМК-Юниор» (Екатеринбург), «Енисей-2» (Красноярский край) и «Руна» (Москва). Отметим, что часть средств с покупки билетов пойдет на покупку инвентаря в спортшколы.Добавим, ранее стал известен состав участников предсезонного баскетбольного турнира, посвященного памяти Юрия Перминова. Челябинской «Славянке» предстоит сыграть с фарм-клубами Премьер-лиги — БК «Самара» и «Надежда-2» (Оренбург). Помимо них за трофей поборется и «Сима-Ленд» из Екатеринбурга. Турнир пройдет 8—10 сентября в челябинском Дворце пионеров на Алом поле. 16:15 «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — «Енисей-2» (Красноярский край).18:45 «Руна» (Москва) — «Славянка» (Челябинск).12:45 «Енисей-2» (Красноярский край) — «Руна» (Москва).15:15 «Славянка» (Челябинск) — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург).12:45 «Руна» (Москва) — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург).15:15 «Енисей-2» (Красноярский край) — «Славянка» (Челябинск).

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