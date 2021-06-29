Баскетболисты поставили вакцину от COVID‑19

Спортсмены клуба «Челбаскет» централизованно прошли вакцинацию

В городской клинической больнице № 2 игроки и тренерский штаб БК «Челбаскет» добровольно прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции во главе с директором клуба Максимом Перцевым. Сопровождал команду и президент челябинской команды Николай Сандаков, который вместе с семьей прошел вакцинацию от COVID-19 тремя месяцами ранее.

В настоящий момент основные игроки команды «Челбаскет» находятся в отпусках. Многие из спортсменов ранее самостоятельно привились от коронавирусной инфекции. Те, кто не успел, имели возможность это сделать сегодня, 29 июня, в городской клинической больнице № 2.

«Считаю, что те люди, которые не прививаются, ведут себя безответственно не столько по отношению к себе, сколько к окружающим. Поэтому своим примером хотим показать другим, что это нужно делать. Я знаю, о чем говорю, — в августе прошлого года всей семьей переболели ковидом. В апреле сделали с супругой прививку, чувствуем себя хорошо, и уровень антител у нас высокий», — отметил президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

Заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 2 Ирина Захарова сообщила спортсменам, что те сделали правильный выбор, поскольку в третьей волне коронавирусной инфекции наблюдается высокий процент заражения молодых людей трудоспособного возраста.

«Я сам хотел поставить прививку, а тут клуб организовал такую акцию. Не раздумывая согласился привиться. У меня в Москве все родственники прошли вакцинацию. Да, там ситуация эпидемиологическая хуже, но и я постоянно в разъездах. К тому же у меня два маленьких ребенка, я должен их защищать и оберегать, а не подвергать необоснованному риску»,— отметил игрок БК «Челбаскет» Андрей Логинов.

Отметим, что помимо Андрея Логинова вакцинацию в «Челбаскете» прошли тренер молодёжной команды ДЮБЛ Евгений Соловьев, директор клуба Максим Перцев, а также игроки Кирилл Тарасенко и Никита Грабарев. По подсчетам пресс-службы клуба, 80% персонала команды привиты от COVID-19. БК «Челбаскет» призывает болельщиков последовать примеру игроков. Клуб заинтересован в том, чтобы в новом сезоне домашние матчи проходили при поддержке зрителей, а это напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в регионе.