Баскетболисты «Металлурга» завоевали путевку в высший дивизион чемпионата России по баскетболу 3×3

Магнитогорцы сотворили сенсацию, вырвав победу у титулованного клуба «Bionord Pro» — 21:20

«Магнитогорск организовывает такой турнир первый раз, но все на очень хорошем уровне. Можно сказать мы как дома играем. Мы хотим попасть в высший дивизион „М1“ и будем стараться сделать все для того, чтобы зайти туда и закрепится. У нас в области очень сильно развивается баскетбол 3×3 и три команды с области принимают участие в чемпионате России. Надеюсь, что в перспективе мы станем первой баскетбольной областью в стране»,

— поделился своими эмоциями игрок «Курчатова» Андрей Егоров.

В Магнитогорске завершился третий «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3, собравший 12 мужских команд. Сенсацию на турнире преподнес магнитогорский «Металлург», который в сложнейшем матче победил титулованный клуб «Bionord Pro» (21:20) и завоевал путевку в высший дивизион чемпионата страны, сообщает пресс-служба РФБ.Все 12 мужских команд были распределены на два дивизиона «М1» и «М2». Три коллектива из Челябинской области «Курчатов» (Челябинск), «Уралец» (Златоуст) и «Металлург» (Магнитогорск) выступали во втором дивизионе в группах С и D. Команды из Златоуста попала на турнир вместо московского «Байкала», благодаря дополнительной wild card.«Руна (Москва), Inanomo (Москва), ЦОП Bad Boys (Санкт-Петербург).«Самара» (Самара), Bionord Pro (Пермь), МБА (Москва).«ХелиТаб-СКСО» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск), «Парма-М» (Пермь).Khimki Power (Химки), «Курчатов» (Челябинск), «Уралец» (Златоуст).В первом игровом дне в играх претендентов, быстро определились аутсайдеры. «Парма»-М уступила и «Хели Таб СКСО» (7:22), и «Металлургу» (11:16). А команда из Златоуста потерпела крупное поражения от Khimki Power (13:21), но на равных билась с челябинским «Курчатовым». В концовке благодаря метким дальним броскам трижды сокращала отставание до «-2», но победу все-таки забрали челябинцы — 20:18.После того, как определились все участники четырех транзитных матчей за попадание в высший дивизион «М1», команды сыграли между собой за первые места в своих группах. Однако борьбы в этих поединках не получилось, «Хели Таб СКСО» одолел «Металлург» (11:21), а московский Khimki Power — «Курчатов» (13:21). Но не смотря на поражения две южноуральские команды вышли в транзитные матчи за попадание в высший дивизион «М1».Транзитные матчи также сенсаций не преподнесли и все фавориты обыграли своих соперников. Питерский ЦОП Bad Boys уверенно победил «Курчатова» — 13:21. А «Самара» не предоставила никаких шансов хозяевам этапа. Она быстро создала отрыв и всю игру удерживала «Металлург» на дистанции. В итоге волжане выиграли со счетом 17:21.Второй день соревнований начался точно так же, как и вчерашний. В группах С и D быстро определились две команды (спойлер это те же самые команды), которые потеряли шансы сыграть в транзитных матчах. «Парма»-М старалась навязать борьбу Khimki Power, но уступила со счетом 17:20. После чего пермяки потерпели разгромное поражение от хозяев этапа «Металлурга» (22:11). «Уралец» из Златоуста же не смог одолеть ни «Хели Таб СКСО» (8:21), ни челябинский «Курчатов» (10:21).Однако «Металлургу» не удалось одержать вторую победу, проиграв Khimki Power (10:21). В другой же встрече «Курчатов» пытался вырвать победу у более опытных екатеринбуржцев. Когда пошла последняя минута, Алексей Смолин дальним попаданием восстановил равенство, но «Хели Таб СКСО» взял свое и два прохода Игоря Бурика обеспечили ему победу со счетом 15:13.Транзитны игры для южноуральских команд получились тяжелыми, но очень интересными. Челябинские баскетболисты на равных сражались со столичной «Руной», на 7-й минуте счет был равным — 12:12. Но затем москвичи стали стремительно уходить вперед. Они набрали 7 очков подряд и в итоге выиграли со счетом 21:14. Но самое интересное было впереди.Сенсацию сотворили баскетболисты «Металлурга» (Александр Амелин, Вячеслав Жидяев, Евгений Моисеев, Иван Фещенко), которые, обыграли один из самых титулованных клубов «Bionord Pro» завоевал право начать следующий «Мастер» в шестерке сильнейших команды страны. Причем южноуральцы показали характер и добились самой настоящей волевой победы. На протяжении всей игры впереди были пермяки, однако на концовку третьего подряд матча без замен сил не хватило.Благодаря метким броскам Евгения Моисеева и Александра Амелина «Металлург» сравнял счет. А затем и вырвал победу во встрече с одним из лидеров российского 3×3! В решающей атаке Евгений подобрал мяч и отдал эффектную передачу за спиной на Ивана Фещенко, который из-под щита поразил кольцо — 21:20.1. «Руна», Москва — 495 очков.2. «Самара», — 485 очков.3. Bionord PRO, Пермь — 425 очков10. «Курчатов», Челябинск — 160 очков.11. «Металлург», Магнитогорск — 110 очков.16. «Уралец», Златоуст — 25 очков.Следующий тандем чемпионата России 3×3 состоится 26-27 мая в московском фудмолле «Депо. Три вокзала». Это будут два последних этапа регулярного сезона женского чемпионата и мужского «Претендента». В нем, как обычно, примут участие 6 женских и 12 мужских команд. По две лучшие мужские команды каждого игрового дня получат путевки в заключительный «Мастер» регулярного чемпионата.