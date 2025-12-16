Баскетболисты «Металлурга» выиграли у «Барнаула» и прервали серию поражений в Суперлиге

Магнитогорская команда одержала победу в домашнем матче — 82:67

Баскетбольный клуб «Металлург» прервал серию из четырех поражений в Суперлиге, выиграв на своей площадке у БК «Барнаул» со счетом 82:67. Магнитогорцы большую часть матча вели в счете, хотя и позволили соперникам в дебюте второго периода дать шанс на спасение. У южноуральцев одни из героев матча стал Даниил Кочергин, набравший 19 очков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Южноуральцы неудачно провели гостевую серию, уступив во всех четырех играх. Из-за этого они откатились вниз турнирной таблицы и выбыли из зоны плей-офф. Впрочем, в чемпионате Суперлиги сейчас очень плотная борьба: одна-две победы — и любая команда может значительно улучшить свое положение.

Брать «свое» в домашних матчах баскетболисты «Металлурга» начали с первых минут в противостоянии с клубом «Барнаул». Магнитогорцы хорошо стартовали, повели в счете. Приятно удивил Роман Баландин: мощный и габаритный форвард был неудержим в атаке. Особенно запомнился его проход и точное завершение броском из-под кольца с фолом, а еще и реализованная «трешка». После нее хозяева вырвались вперед — 15:9.

Ну и нельзя не отметить «гроссмейстерскую» игру опытнейшего Антона Глазунова. Он выдал два шикарных паса, которые можно показывать на мастер-классах юным ребятам, они — эстетика для гурманов баскетбола. Жаль только, что одну из таких передач не реализовал броском из-под кольца Максим Лютыч.

Ярослав Венников с финальной сиреной установил промежуточный итог после стартового периода — 20:15. А затем началось то, что уже не раз становилось до боли знакомым любителям баскетбола в Магнитогорске. «Металлург» в очередной раз вошел в крутое пике, дав соперникам шанс на спасение. Хозяева площадки провалили дебют второго периода, проиграв его 0:12!

С таким трудом команда создавала себе преимущество в счете и так легко его растеряла за короткий промежуток времени. 20:27 — и главный тренер «Металлурга» Вадим Филатов вынужден был брать тайм-аут, чтобы привести своих подопечных в чувство.

Вообще, во втором периоде у «Металлурга» возникли большие проблемы с позиционным нападением. Каждая атака хозяевам площадки давалась с превеликим трудом. Помог выход на площадку Григория Скрынника. Воспитанник местного баскетбола забил две «трешки» подряд, а еще дальний бросок удался Глазунову. Они помогли магнитогорцам завершить первую половину матча в свою пользу — 41:38.

После перерыва серьезных провалов и спадов в игре у «Металлурга» уже не было. Да и в нападении у ребят стало получаться лучше, мяч чаще доставлялся в «краску», где был как рыба в воде Роман Баландин. Пусть и не спеша, но хозяева площадки начали увеличивать отрыв в счете. В середине третьего периода они впервые сделали «+10». В итоге 61:52 перед заключительным отрезком матча.

Держала игра зрителей в напряжении и в четвертом периоде. Сибиряки не сдавались и немного сократили разрыв в счете. Они стали цепко и плотно играть в обороне. И вынуждали делать южноуральцам неподготовленные броски, в том числе с дальней дистанции. Увы, на глазомер у хозяев площадки к концу встречи стал подводить. В лучшем случае у них каждая третья попытка завершалась точным попаданием. Но и этого хватало для того, чтобы держать соперника на комфортном для себя расстоянии.

Дать шанс на камбэк «Металлург» сибирякам не дал. И уверенно довел матч до победы — 82:67. В составе магнитогорцев свой лучший матч провел Даниил Кочергин, набравший аж 19 очков.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. 16 декабря. «Металлург» (Магнитогорск) — БК «Барнаул» (Алтайский край) — 82:67 (20:15, 21:23, 20:14, 21:15).

«Металлург»: Кочергин (19), Скрынник (10), Мальцев (10), Баландин (9), Кондаков (8), Мартынов (8), Глазунов (7), Венников (7), Степанцов (4), Лютыч, Пхакадзе

БК «Барнаул»: Грачев (13), Айрих (9), Сорокин (8), Близнюк (7), Белошапко (7), Наумов (6), Лагутин (6), Щербаков (6), Савченко (3), Савицкий (2), Попов, Чиженок.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Даниил Кочергин («Металлург»)

Провел свой лучший матч в Магнитогорске. Стал самым результативным игроком (19 очков), сделал 8 подборов.

Вячеслав Грачев (БК «Барнаул»)

Стал лучшим в составе сибиряков, набрав 13 очков. Добавил в актив 5 подборов и 2 голевые передачи.

Григорий Скрынник («Металлург»)

Сыграл лишь 10 минут на площадке, но как эффективно: 10 очков при 100%-ной реализации бросков с игры (2/2 и 2/2 — c «трешки»).

Следующий матч баскетболисты «Металлурга» также проведут на своей площадке — 19 декабря они принимают БК «Новосибирск». Завершат календарный год магнитогорцы двумя гостевыми поединками с «Зенитом-2» и грозненским «Динамо».

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).