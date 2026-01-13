Баскетболисты «Металлурга» уступили в Суперлиге дублю столичного ЦСКА

Магнитогорская команда не справилась с молодыми армейцами в Москве — 83:92

Баскетбольный клуб «Металлург» потерпел гостевое поражение в Москве от дубля столичного ЦСКА — 83:92. Магнитогорцы провели хороший поединок, боролись до конца. Однако соперник показал удивительный процент реализации бросков с игры, набрав аж 45 баллов после дальних трехочковых попаданий. «Металлург» осложнил себе задачу попадания в плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Магнитогорцы после новогодних праздников уже успели провести один поединок в Суперлиге, одержав долгожданную победу над БК «Тамбов». А еще пригласили в свои ряды сербского легионера Михаила Богдановича. Насколько команда готова вернуться в борьбу за место в плей-офф и должен был показать матч с молодыми столичными армейцами.

Кстати, ЦСКА-2 как раз и замыкало перед встречей с «Металлургом» восьмерку сильнейших команд. Поэтому с турнирной точки зрения игра для южноуральцев имела важнейшее значение. Побеждай — и ты включаешься в борьбу за зону плей-офф, проигрываешь — значительно осложняешь себе решение задачи.

Но бороться за победу с непредсказуемым и амбициозным коллективом — задача непростая. В этом могли убедиться лидеры чемпионата — челябинский «ЧБК», который накануне уступил москвичам со счетом 76:86.

В игре с «Металлургом» столичная команда здорово начала поединок, а еще с самого начала встречи у ее лидеров пошли броски с дальней дистанции. За счет хорошего процента попадания «трешек» (4/5 — 80%) хозяева площадки и выиграли первый период — 25:20.

Во второй четверти гости стали собраннее действовать в атаке, и в первую очередь благодаря опытнейшему разыгрывающему Антону Глазунову. Он и сам не прочь был проверить свой снайперский прицел, и выдавал классные пасы партнерам по команде. К середине периода гости вплотную подобрались к сопернику — 30:32.

Мирное течение матча нарушил Александр Мальцев. Атакующий защитник «Металлурга» исполнил крутую «фишку», когда из неудобной позиции не стал бросать по кольцу с «трешки», а сыграл от щита себе на ход, а затем не завершил свой перфоманс, а отдал передачу на Кирилла Михеева. Получилось нереально красиво! А уже в следующей атаки Григорий Скрынник совершил точный дальний бросок и впервые в матче сравнял счет — 37:37. Увы, концовка периода осталась за армейцами: при счете 44:39 команды отправились на большой перерыв.

Увы, пауза не пошла на пользу «Металлургу». Ребята вышли на площадку как будто с оковами на ногах, в атаке им явно не хватало скорости. Зато у москвичей все было в порядке: у них вновь пошли выстрелы с дальней дистанции. К середине третьего периода преимущество в счете впервые стало двузначным — 52:42. Но это было еще полбеды для гостей: концовку они провели неудачно и дали сопернику уйти в отрыв.

66:52 — фора у армейцев перед заключительной четвертью была приличной. Все, что им нужно было — играть свою игру и не дать сопернику разгуляться в атаке. С этой задачей баскетболисты ЦСКА-2 успешно справились. Хотя магнитогорцы и постарались совершить камбэк, включив высокий прессинг.

В какой-то момент показалось, что им удастся спасти матч (за 2 минуты до финальной сирены счет был 84:80), но армейцы вновь забили пару «трешек», остудив пыл игроков «Металлурга». В итоге 92:83 в пользу хозяев площадки.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 13 января. ЦСКА-2 (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 92:83 (25:20, 19:19, 22:13, 26:31).

ЦСКА-2: Никонов (21), Тюлюбаев (18), Григорий (16), Орешников (14), Покинко (11), Лавренов (4), Пронин (4), Князев (2), Бондаренко (2), Ширинкин, Петухов, Новиков,

«Металлург»: Кочергин (15), Богданович (15), Степанцов (11), Мальцев (8), Кондаков (7), Лютыч (6), Михеев (6), Скрынник (5), Глазунов (5), Пхакадзе (3), Баландин (2).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ярослав Никонов (ЦСКА-2)

Стал самым результативным игроком матча, выбив «покер». При этом 15 очков набрал с «трешек» при крутой реализации — 5 из 7 бросков с дальней дистанции достигли цели.

Демид Тюлюбаев (ЦСКА-2)

Набрал 18 очков, сделал 6 подборов — достойный вклад в командный успех.

Михайло Богданович («Металлург»)

В своем втором матче за магнитогорский клуб показал себя во всей красе: стал лучшим игроком «Металлурга»: набрал 15 очков, сделал 6 подборов и 11 голевых передач.

«Металлург» после этого поражения значительно осложнил себе задачу по выходу в плей-офф. Впереди у магнитогорцев еще два гостевых поединка, им предстоит сыграть с командами «Купол-Родники» (20 января) и «Темп-СУМЗ» (23 января).

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).