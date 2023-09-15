Баскетбольный клуб «Металлург» продолжает подготовку к новому сезону в чемпионате Высшей лиги. Южноуральские баскетболисты выступили на ежегодном всероссийском турнире по баскетболу в Ижевске. Магнитогорцы показали хорошие результаты и заняли второе место, уступив в финале команде «Купол-Родники» — 78:84, сообщает пресс-служба БК «Металлург».
На групповом этапе магнитогорцы одержал две победы из трех возможных. «Магнитка» победила «Парму-2» (80:68) и сборную Удмуртии (108:88), но проиграла в третьей игре ижевской команде «Купол-Родники» с разницей в шесть очков — 81:87. «Металлург» вышел в плей-офф со второго места, где в полуфинале одержал победу над «Нефтехимиком» — 78:72, тем самым обеспечив себе место в финале турнира.
В финальной встрече магнитогорским баскетболистам пришлось снова сразиться с хозяевами паркета. И в этот раз «Металлург» потерпел поражение от хозяев «Купола-Родники» с разницей в шесть очков — 78:84 и завоевал серебряные медали соревнований.
Добавим, что ранее определился состав участников Высшей лиги — 2023/2024. В нем выступят 7 коллективов, в том числе и южноуральцы — магнитогорский «Металлург». Помимо «сталеваров», в турнире выступят следующие клубы: «Нефтехимик» (Тобольск), «Южный слон» (Ставрополь), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Динамо» (Грозный), «ЦСП-Химки» (Московская область) и «Чебоксарские ястребы».
Кроме того, свой первый матч в чемпионате-2023/2024 «Металлург» проведет практически через месяц — 21 октября южноуральская команда сыграет в гостях с «Динамо» из Майкопа.
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