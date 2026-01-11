Баскетболисты «Металлурга» прервали серию поражений в Суперлиге

Магнитогорцы с новым тренером выиграли в гостях у БК «Тамбов» — 75:70

Баскетбольный клуб «Металлург» одержал непростую победу в Суперлиге, выиграв в гостях у соперников из Тамбова со счетом 75:70. Южноуральцы прервали серию из четырех поражений кряду, а еще помогли одержать первую победу в качестве исполняющего обязанности главного тренера Никите Смирнову, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Череда поражений в конце 2025 года вынудило руководство магнитогорского «Металлурга» пойти на кадровые перестановки в тренерском штабе. Так, команду покинул худкоуч Вадим Филатов, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Никита Смирнов. Вчера, 10 января, игроки команды помогли молодому специалисту одержать первую победу в Суперлиге.

В составе магнитогорской команды состоялся также дебют сербского легионера Михайло Богданович, который накануне подписал контракт с клубом. Правда, новобранец на площадке выглядел скромно: за 23 минуты набрал лишь 2 очка, реализовав лишь 1 бросок из 7. Впрочем, рано делать выводы относительно его роли в игре команды. Потенциал у серба хороший, ему надо время на то, чтобы адаптироваться в коллективе.

Благо, у «Металлурга» состав крепкий и серьезный по меркам Суперлиги. И он вполне способен решать поставленные задачи — место в топ-8 по итогам регулярного чемпионата и выхода в плей-офф. Что касается игры в Тамбове, то у магнитогорцев здорово провели игру те баскетболисты, которые ранее были на виду — Кирилл Михеев, Даниил Кочергин, Антон Глазунов...

Первая половина матча завершилась вничью (40:40), равной шла игра и во второй половине матча. Но концовка осталась все же за магнитогорцами. Опытный Глазунов вкупе с хорошо вошедшим в игру Григорием Скрынником помогли команде одержать победу.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 10 января. БК «Тамбов» (Тамбов) — «Металлург» (Магнитогорск) — 70:75 (13:18, 27:22, 16:18, 14:17).

БК «Тамбов»: Синегубов (15), Орехов (13), Можаровский (9), Карбусов (9), Суханов (8), Шилохвостов (8), Заболотнев (5), Стойко (3), Иванов.

«Металлург»: Михеев (15), Кочергин (14), Глазунов (12), Скрынник (10), Мальцев (9), Лютыч (6), Кондаков (3), Степанцов (2), Пхакадзе (2), Богданович (2), Баландин, Венников.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Кирилл Михеев («Металлург»)

15 очков и 7 подборов — достойный вклад в победу центрового магнитогорского клуба.

Даниил Синегубов (БК «Тамбов»)

Сыграл полезно и эффективно, став лучшим в своей команде.

Даниил Кочергин («Металлург»)

Хорошо вошел в игру со скамейки запасных: набрал 14 очков, сделал 8 подборов. Помог команде одержать победу.

БК «Металлург» пока еще продолжает оставаться за бортом плей-офф, занимая 11-е место в турнирной таблице. Однако благодаря этой победе приблизился к топ-8. Теперь южноуральцам надо закрепить успех в трех следующих гостевых поединках, первый из которых состоится 13 января в Москве с дублем столичного ЦСКА.

Фото: пресс-служба БК «Тамбов».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).