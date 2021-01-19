Баскетболисты «Металлурга» и «Челбаскета» одержали победы в матчах Суперлиги-2

Челябинцы на своем паркете переиграли лидера чемпионата

Победным получился для южноуральских баскетболистов вечер вторника, 19 января. Магнитогорский «Металлург» на своей площадке был сильнее команды «МицуБАСКЕТ» из Липецка, а «Челбаскет» на домашнем корте одержал победу над лидером Суперлиги-2 — БК «Тамбов».



Встреча магнитогорцев и липецких баскетболистов закончилась со счетом 89:81 в пользу «Металлурга». По ходу встречи южноуральская команда проиграла только вторую и четвертую четверти, но по итогу сумела добыть победу. Самым результативным баскетболистом в составе магнитогорцев стали Артем Попов и Станислав Сарафанкин, набравшие по 18 очков.

Параллельно, «Челбаскет» принимал лидера Суперлиги-2 — БК «Тамбов». Встреча получилась напряженной по накалу, а стартовый отрезок челябинцы проиграли 19:23. Вторая четверть матча закончилась уже в пользу южноуральцев, 44:42, однако третий отрезок вновь завершился преимуществом «Тамбова», 66:68. Судьба матча решилась в последней четверти, где интрига держалась до последнего, а итоговая победа досталась «Челбаскету». Команда из столицы Южного Урала победила 91:88. Самым результативным в составе челябинцев стал Валентин Назаров, записавший в свой актив 23 очка.

Добавим, после этих встреч расклад сил в турнирной таблице Суперлиги-2 сложился следующий расклад: «Металлург», с 23 баллами находится на четвертом месте, а «Челбаскет», после победы над лидером дивизиона, поднялся на шестое место. Сейчас в активе челябинцев 20 очков.

Свои следующие матчи южноуральские команды проведут в следующую среду, 27 января. «Металлург» на своем паркете примет «Барнаул», а «Челбаскет» дома сыграет против команды «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону.