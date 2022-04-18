Сегодня, 18 апреля, магнитогорский баскетбольный клуб «Металлург» провел первый поединок в финале баскетбольной Суперлиги-2. Южноуральцы в гостевом матче в ожесточенной борьбе уступили курским «Русичам» — 96:109, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Первый матч прошел в упорной и непримиримой борьбе между командами. Магнитогорцы хорошо начали матч, однако «Русичи» смогли быстро вернутся в игру. К концу второй четверти счет был равный — 53:53. После большого перерыва хозяева завладели преимуществом и смогли уйти в отрыв на восемь очков. В заключительной четверти «Русичам» удалось не только сохранить преимущество, но и увеличить его до 13 очков. По итогу победа курских баскетболистов со счетом 96:109.
Лучшим игроком матча в составе «Металлурга» стал Владислав Ильинов. Он смог набрать 18 очко, 6 подборов, 6 передач и 23 балла в эффективности действий на площадке. Также стоит отметить Сергея Рассказова, который набрал по итогу 17 очков.
Следующая игра пройдет 23 апреля в Магнитогорске. Финальная серия продлится до двух побед одной из команд. Если счет в серии будет 1:1, то третий матч пройдет 24 апреля также в Магнитогорске.
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