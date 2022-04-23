Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» обыграли «Русичей» в финале Суперлиги‑2

На своей площадке южноуральцы победили со счетом 80:71 и сравняли счет в серии 1-1

Сегодня, 23 апреля, магнитогорский баскетбольный клуб «Металлург» провел второй поединок в финале баскетбольной Суперлиги-2. Южноуральцы на своей площадке в упорной борьбе обыграли курских «Русичей» — 80:71 и сравняли счет в серии 1-1, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Второй матч в серии получился таким же сложным, как и первый. Встреча прошла в упорной и непримиримой борьбе между командами. В первой четверти коллективы шли ровно, но уже во втором отрезке магнитогорцы завладели преимуществом и ушли в отрыв. К концу второй четверти счет был в пользу «Металлурга» — 42:33. После большого перерыва хозяевам удалось не только сохранить преимущество, но и увеличить его. В заключительной четверти «Русичи» выдали неплохой рывок, но сравнять счет у гостей не получилось. По итогу победа магнитогорских баскетболистов со счетом 80:71.



Лучшим игроком матча в составе «Металлурга» стал Илья Подобедов. Он смог набрать 25 очков, 2 подбора, 5 передач и 25 баллов в эффективности действий на площадке. Также стоит отметить Владислава Ильинова, который набрал по итогу 15 очков и 9 подборов.



Заключительная игра пройдет 24 апреля в Магнитогорске. Победитель Суперлиги 2 сезона 2021/2022 станет известен уже завтра.

