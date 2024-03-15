Баскетболисты из Донбасса приняли участие в Кубке Солидарности в Челябинске

А победы в турнире одержали южноуральские молодежные команды

В рамках проведения Кубка губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3, в южноуральской столице состоялся и первый Кубок Солидарности, в котором приняли участие молодежные команды из Донбасса. Одна из них стала серебряным призером турнира, а победы одержали юноши из Челябинска и девушки из Магнитогорска, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На баскетбольный турнир в Челябинск прибыли три команды из ДНР и ЛНР. Среди них юношеские клубы «ДНР-ДонНУЭТ» из Донецка и «Буревестник» из Луганска, а также команда девушек «Сборная ДНР».

В Кубке Солидарности соперничество им за звание лучшей на паркете составили команды из Челябинска, Златоуста и Магнитогорска. Уникальность турнира в том, что впервые с момента воссоединения республик Донбасса с Россией молодые баскетболисты из ДНР и ЛНР приняли участие в международных соревнованиях столь высокого уровня. Примечательно, что среди наставников команд, приехавших в эти дни в Челябинск, был и участник боевых действий.

Золото Кубка Солидарности забрали уральские команды. У юношей «Курчатов-2» в сумасшедшем по напряжению заключительном матче с донецкой командой «ДНР-ДонНУЭТ» вырвал победу. Встреча закончилась со счетом 21:18. Девушки из «Металлурга» в финале обыграли со счетом 17:11 уфимскую команду «Пчелки» взошли на первую ступеньку пьедестала.

В канун важнейших для России и ее новых территорий выборов, участие молодых спортсменов служит примером патриотического воспитания молодежи. А для самих молодых спортсменов участие в Кубке Солидарности, по признанию президента Федерации баскетбола ДНР Олега Головина, стало еще и уникальной возможностью воочию наблюдать за игрой лучших мировых команд и повышать свой спортивный уровень в соперничестве с уральскими баскетболистами.

«Ребята на таких соревнованиях набираются мастерства, такие выезды очень важны. Нашим ребятам пока не хватает опыта, многие матчи выигрывают на характере. Такой донбасский характер — изо всех сил, на последнем дыхании», — подтвердил президент федерации баскетбола ЛНР Дмитрий Дроздов.

Церемонию награждения провели председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов и генеральный директор «БК Челбаскет» Ольга Алейникова.

Организаторами турнира выступила Федерация баскетбола Челябинской области и БК «Челбаскет» при участии Фонда поддержки спорта.