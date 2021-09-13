В магнитогорском Дворце спорта им. И. Х. Ромазана сыграли между собой контрольные матчи два южноуральских клуба. В обоих случаях местный «Металлург» оказался сильнее. Две наши команды завершили подготовку к новому сезону и готовятся выступить на Кубке России.
Первый матч южноуральского дерби стартовал на высоких скоростях. У челябинцев наконец-то вышел на паркет центровой Евгений Малышев, который отсутствовал из-за травмы. Обе команды много атаковали. Соперники челябинской команды умело подставлялись и зарабатывали фолы — благодаря этому они вышли вперед, а «Челбаскету» не везло, команда совершила слишком много потерь и неудачных передач. Хозяева площадки одержали уверенную победу со счетом 86:72.
Во втором матче «Металлург» также завладел преимуществом, уверенно контролировал игру. Но конец 3-й четверти полностью дал понять, что челябинская команда практически подобрала ключ к замку обороны «металлургов». Тем не менее, было уже слишком поздно: магнитогорцы довели дело до победы — 84:76.
«Я доволен прогрессом, который мы показываем от матча к матчу. Сейчас есть отличная возможность пробовать разные сочетания игроков, взаимодействия и связки, не опасаясь за результат. Мы постепенно двигаемся к построению максимально боеспособного коллектива. Тот факт, что против одной из сильнейших команд нашей лиги успешно выступает, например, Андрей Малышев, который только восстановился после травмы, не теряется 17-летний Никита Сандаков, почувствовал свою игру Константин Помогалов, — всё это вкупе внушает мне сдержанный оптимизм на старте нового сезона. Отрезками мы показываем хороший баскетбол, работаем над тем, чтобы эти отрезки стали максимально долгими», — цитируют слова наставника «Челбаскета» Евгения Сорокина в пресс-службе челябинского клуба.
Напомним, что с 24 по 26 сентября состоятся матчи отборочного этапа Кубка России, в котором нас ждет очередное противостояние двух южноуральских команд, попавших в одну группу.
Автор: Степан Тимощук
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Юридическая мясорубка