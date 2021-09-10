Баскетболисты Челябинска и Магнитогорска проведут два контрольных матча

В южноуральском дерби «Челбаскет» и «Металлург» проверят свою готовность к старту в Суперлиге

В рамках предсезонной подготовки к стартующему в октябре чемпионату России по баскетболу во втором дивизионе Суперлиги проведут между собой контрольные матчи «Металлург» и «Челбаскет». Южноуральское дерби состоится 10 и 11 сентября в Магнитогорске.

Накануне «Металлург» провел товарищеские поединки с ведущими командами Суперлиги-1 — «Уралмашем» (Екатеринбург) и «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). То есть с теми же самыми соперниками, с которыми ранее сыграл «Челбаскет». Напомним, во всех четырех поединках с превосходящим в классе соперником челябинцы проиграли.

«Металлурги» также дважды уступили «Уралмашу» (66:89 и 64:87), но сумели дать бой команде из Ревды. В первом матче магнитогорцы победили 71:66, во втором уступили в овертайме 82:88.

Южноуральское баскетбольное дерби состоится 10 и 11 сентября в магнитогорском Дворце спорта им. И. Х. Ромазана. Начало матчей в 18:00.

Автор: Степан Тимощук