В Челябинске во Дворце пионеров и школьников завершился Международный турнир по баскетболу. Баскетболисты «Челбаскета» в южноуральском дерби обыграли магнитогорский «Металлург» со счетом 72:44 и завоевали золотые медали турнира, сообщает региональная Федерация баскетбола.
В матче за второе и третье место на паркете сошлись равные по силам соперники БК «Тобол» из Костаная и тобольский «Нефтехимик». Вплоть до середины четвертой четверти продолжались качели с минимальной разницей в счёте. Однако на середине заключительного игрового отрезка сказался опыт казахских баскетболистов. Они смогли переломить равный ход игры, а несколько удачных безответных атак привели в итоге к победе.
«Челбаскету» удалось завершить товарищеский турнир без единого поражения. В начале первой четверти магнитогорцы сделали попытку навязать свою игру, но при счете 5-12 в пользу «Магнитки» были сделаны выводы, и уже до конца матча челябинцы уверенно демонстрировала свое преимущество. Челябинские баскетболисты одержали уверенные победы во всех трех матчах турнира. «Челбаскет» подходит к началу сезона в хорошей форме. Отметим, что в новом сезоне южноуральские команды будут выступать в высшей лиге чемпионата страны.
Также в баскетбольном межсезонье большие кадровые изменения произошли в челябинском клубе «Челбаскет» — команду возглавил амбициозный тренер, значительно обновился состав. Корреспондент Первого областного информагентства подводит промежуточные итоги межсезонья.
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