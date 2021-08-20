В рамках предсезонной подготовки к новому баскетбольному сезону в Челябинске состоится уральское дерби между командами «Челбаскет» и «Уралмаш» из Екатеринбурга. 26 и 27 августа во Дворце пионеров и школьников на родной паркет выйдет воспитанник челябинской школы баскетбола призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 Кирилл Писклов, ныне выступающий за «Уралмаш», сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Помимо матча основных команд, состоятся встречи и дублирующих составов двух клубов — «Челбаскет-юниор» и «Уралмаш-ДЮБЛ».
Уральское противостояние. Расписание матчей
26 августа
15:00. «Челбаскет-юниор» vs «ДЮБЛ Уралмаш».
18:00. «Челбаскет» vs «Уралмаш».
27 августа
13:00. «Челбаскет-юниор» vs «ДЮБЛ Уралмаш».
16:00. «Челбаскет» vs «Уралмаш».
Вход на матчи детско-юношеских команд свободный при обязательном условии наличия масок, бахил и соблюдения социальной дистанции на трибунах. Приобрести билеты можно по ссылкам:
26 августа https://ano-professionalnyy-baske.timepad.ru/event/1740623/
27 августа https://ano-professionalnyy-baske.timepad.ru/event/1742309/
Матчи пройдут во Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской в Челябинске (Свердловский пр., 59). Для болельщиков из Екатеринбурга будет организован фан-сектор.
Все полученные в рамках спортивных мероприятий средства будут использованы на развитие детского баскетбола.
Автор: Степан Тимощук.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Юридическая мясорубка