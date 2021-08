Баскетболисты «Челбаскета» проведут два контрольных матча с «Уралмашем»

В составе соперников сыграет призер Олимпийских игр Кирилл Писклов

В рамках предсезонной подготовки к новому баскетбольному сезону в Челябинске состоится уральское дерби между командами «Челбаскет» и «Уралмаш» из Екатеринбурга. 26 и 27 августа во Дворце пионеров и школьников на родной паркет выйдет воспитанник челябинской школы баскетбола призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 Кирилл Писклов, ныне выступающий за «Уралмаш», сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».Помимо матча основных команд, состоятся встречи и дублирующих составов двух клубов — «Челбаскет-юниор» и «Уралмаш-ДЮБЛ».Уральское противостояние. Расписание матчей26 августа15:00. «Челбаскет-юниор» vs «ДЮБЛ Уралмаш».18:00. «Челбаскет» vs «Уралмаш».27 августа13:00. «Челбаскет-юниор» vs «ДЮБЛ Уралмаш».16:00. «Челбаскет» vs «Уралмаш».Вход на матчи детско-юношеских команд свободный при обязательном условии наличия масок, бахил и соблюдения социальной дистанции на трибунах. Приобрести билеты можно по ссылкам:26 августа https://ano-professionalnyy-baske.timepad.ru/event/1740623/ 27 августа https://ano-professionalnyy-baske.timepad.ru/event/1742309/ Матчи пройдут во Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской в Челябинске (Свердловский пр., 59). Для болельщиков из Екатеринбурга будет организован фан-сектор.Все полученные в рамках спортивных мероприятий средства будут использованы на развитие детского баскетбола.