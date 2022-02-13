Баскетболисты «Челбаскета» потерпели поражение в повторном матче против «Тамбова»

Челябинцы в гостях уступили со счетом 65:89

Сегодня, 13 февраля, баскетболисты челябинского клуба «Челбаскет» потерпели поражение в повторном матче против «Тамбова» в чемпионате второго дивизиона Суперлиги. В тяжелом гостевом поединке южноуральский коллектив уступил со счетом 65:89, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».



На фоне преследующей Челбаскет череды травм, челябинцы уверенно начали первую четверть, но в конце второй отпустил соперника в отрыв на 10 очков. На конец матча сил у наших игроков не хватило. Лидер чемпионата довел дело до уверенной победы.



Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Матвей Погонин. Он набрал 22 очка, 7 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 23 балла в эффективности действий на площадке.



После двух гостевых поражений «Челбаскет» опустился на 5 место в турнирной таблице. Следующие поединки подопечные Евгения Сорокина проведут 22 и 23 февраля дома против «БАРС-РГЭУ».

