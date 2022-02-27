Баскетболисты «Челбаскета» потерпели поражение в повторном матче против «Чебоксарских Ястребов»

Челябинцы дома уступили со счетом 73:89

Сегодня, 27 февраля, баскетболисты челябинского клуба «Челбаскет» потерпели поражение в повторном матче против «Чебоксарских Ястребов» в чемпионате второго дивизиона Суперлиги. На домашней площадке южноуральский коллектив уступил со счетом 73:89.



«Челбаскет» уверенно начал первую десятиминутку, но в конце второй отпустил соперника в отрыв на 8 очков. После большого перерыва ничего не изменилось и один из лидеров чемпионата смог довести дело до уверенной победы. Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Андрей Логинов. Он набрал 9 очков, 9 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 16 баллов в эффективности действий на площадке.



После двух домашних поражений «Челбаскет» опустился на 7 место в турнирной таблице. Следующие поединки подопечные Евгения Сорокина проведут 8 и 9 марта в гостях против «Новомосковска».

