Сегодня, 27 февраля, баскетболисты челябинского клуба «Челбаскет» потерпели поражение в повторном матче против «Чебоксарских Ястребов» в чемпионате второго дивизиона Суперлиги. На домашней площадке южноуральский коллектив уступил со счетом 73:89.
«Челбаскет» уверенно начал первую десятиминутку, но в конце второй отпустил соперника в отрыв на 8 очков. После большого перерыва ничего не изменилось и один из лидеров чемпионата смог довести дело до уверенной победы. Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Андрей Логинов. Он набрал 9 очков, 9 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 16 баллов в эффективности действий на площадке.
После двух домашних поражений «Челбаскет» опустился на 7 место в турнирной таблице. Следующие поединки подопечные Евгения Сорокина проведут 8 и 9 марта в гостях против «Новомосковска».
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