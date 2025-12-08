Баскетболистки «Металлурга» одержали две валидольные победы в Высшей лиге

Магнитогорская команда выиграла у «ЧГУ-Атланта» со счетом 56:49 и 55:53

Женская баскетбольная команда «Металлург» одержала две важнейшие победы в Высшей лиге, выиграв в гостях у одного из фаворитов турнира. Девушки из Магнитогорска взяли верх над «ЧГУ-Атланта» из Чебоксар — 56:49 и 55:53. Особенно драматично сложился повторный поединок между соперниками, в котором хозяйки площадки не забили простейший мяч на последних секундах из-под кольца, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Два матча с «ЧГУ-Атланта» сложились для баскетболисток «Металлурга» по-разному. В первом матче они вели в счете от первой и до последней минуты. Вот только оторваться на почтительное расстояние от соперниц не удавалось. Хозяйки площадки предприняли несколько попыток выровнять положение, однако подопечные Максима Синельникова каждый раз их останавливали.

К большому перерыву «Металлург» вел со счетом 31:22. Обращает на себя внимание то, что «ЧГУ-Атланта», один из фаворитов чемпионата, не лучшим образом провел первую половину матча в атаке. 22 набранных очка — очень низкий показатель. Не пошел бросок у лидера команды Олеси Седлецкой, а помимо нее брать на себя игру было некому.

Перед заключительной четвертью магнитогорская команда вела уже +12 очков. В такой ситуации важно было не растерять преимущество. С этой задачей девушки из «Металлурга» успешно справились, хотя и позволили соперницам сократить отставание. 49:56 в пользу южноуральской команды.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 6 декабря. «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары) — «Металлург» (Магнитогорск) — 49:56 (11:12, 11:19, 13:16, 14:9).

«ЧГУ-Атланта»: Седлецкая (15), Ануфриенко (11), Шевченко (9), Жуликова (9), Глазкова (5), Фефилова, Кислицына, Фадеева, Силанова, Кириленко.

«Металлург»: Васильева (16), Дорофеева (10), Андрюшкина (9), Голикова (6), Аникина (5), Стефановская (5), Фролова (5), Мордвинцева, Межова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ксения Васильева («Металлург»)

В отсутствие Марии Адащик взяла на себя роль лидера команды, стала самым результативным игроком матча, набрав 16 очков.

Олеся Седлецкая («ЧГУ-Атланта»)

Лидер чебоксарской команды провела не самый результативный матч, но свои «дежурные» 15 очков набрала. Провела 34 минуты на площадке.

Виктория Дорофеева («Металлург»)

Провела хороший поединок, дирижировала игрой партнеров по команде. Набрала 10 очков и сделала 3 передачи, реализовала 3/3 броска со средней дистанции.

Куда более упорным получился повторный поединок между командами. Стоило поймать свою игру Олесе Седлецкой, как стало получаться практически все и у ее партнеров. Впрочем, лидер «ЧГУ-Атланты» завершала едва ли не каждую вторую атаку команды.

28:23 к экватору матча в пользу хозяек. Контролировали они ход матча в третьем и даже четвертом периоде. За 5 минут до финальной сирены «ЧГУ-Атланта» вела 53:42 — комфортное преимущество. А затем случилось необъяснимое: «Металлург» медленно стал сокращать разрыв в счете, а в самой концовке наконец-таки выровнял положение!

В критический для команды момент здорово сыграла Дарья Андрюшкина. Получив мяч в «краске» и собрав на себе двух соперниц, она в нужный момент отпасовала Софье Фроловой, которая вывела «Металлург» вперед за 9 секунд до финальной сирены! У «ЧГУ-Атланта» еще был шанс на спасение в последней атаке. Разумеется, взяла на себя игру Олеся Седлецкая, но не попала со средней дистанции. Первой на подборе оказалась Анастасия Шевченко, которая умудрилась с финальной сиреной не забить из-под кольца. 53:55 — победа «Металлурга»!

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 7 декабря. «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары) — «Металлург» (Магнитогорск) — 53:55 (14:7, 14:16, 20:12, 5:20)

«ЧГУ-Атланта»: Седлецкая (27), Силанова (8), Шевченко (7), Ануфриенко (6), Кислицына (4), Жуликова (1), Фефилова, Глазкова, Кириленко.

«Металлург»: Аникина (12), Васильева (11), Андрюшкина (10), Дорофеева (6), Фролова (5), Мордвинцева (4), Стефановская (4), Голикова (3), Межова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Олеся Седлецкая («ЧГУ-Атланта»)

В очередной раз проявила свои снайперские качества, стала самым результативным игроком матча (24 очка). Причем набрала более половины очков всей команды.

Дарья Андрюшкина («Металлург»)

Сделала дабл-дабл: 10 очков и 10 подборов. Хорошо сыграла в концовке, ее голевая передача на Софью Фролову стала в итоге победной.

Дарья Аникина («Металлург»)

Здорово прибавила по ходу матча, стала в итоге самой результативной в составе магнитогорской команды.

«Металлург» одержал две важнейшие победы над прямым конкурентом в борьбе за лидирующие позиции в Высшей лиге. И теперь магнитогорская команда делит 1-е место с девушками из челябинской «Славянки-ЧКПЗ». Впереди у «Металлурга» еще два важнейших матча в Ногинске со «Спартаком».

Фото: пресс-служба БК «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)