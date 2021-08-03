Четыре спортсменки из Челябинска отправятся в Калининград, где состоится статусный международный турнир Red Bull Half Court по баскетболу 3×3. Этого права команда «Позитив» добилась, успешно выступив на отборочных соревнованиях, завершившихся в Екатеринбурге, сообщает Федерация баскетбола Челябинской области.

На отборочных соревнованиях в Екатеринбурге выступили 14 сильнейших команд страны. Среди них были заявлены и четыре девушки из Челябинска. В составе команды «Позитив» выступили Ирина Инюшева, Анастасия Коротенко, Екатерина и Полина Доля. Им удалось выиграть турнир и тем самым завоевать путевки на финальные соревнования, которые пройдут в Калининграде 20—22 августа.

«Очень рад, что победа наших девчонок предваряла такие знаменательные награды наших сборных на Олимпиаде в Токио. Сейчас уровень челябинского баскетбола и баскетбола 3×3 говорит, что мы правильно выстроили систему. Это позволяет достойно представлять Южный Урал как на всероссийском, так и на мировом уровне. Девчонки большие молодцы, будем следить за их успехами и поддерживать на финале турнира», — делится впечатлениями президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Уже второй сезон подряд турнир Red Bull Half Court собирает сильнейших баскетболистов со всего мира: 4 континента, более 15 стран и всего 2 чемпиона. Главное событие всего сезона — мировой финал. Именно там у участников появится возможность сразиться против сильнейших игроков планеты.

Автор: Степан Тимощук