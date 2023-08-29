Баскетболистки челябинской «Славянки» сразятся с фарм-клубами Премьер-лиги

На предсезонном турнире памяти Юрия Перминова сыграют «Надежда-2» и «Самара-2»

Стал известен состав участников предсезонного баскетбольного турнира, посвященного памяти Юрия Перминова. Челябинской «Славянке» предстоит сыграть с фарм-клубами Премьер-лиги — БК «Самара» и «Надежда-2» (Оренбург). Помимо них за трофей поборется и «Сима-Ленд» из Екатеринбурга. Турнир пройдет 8—10 сентября в челябинском Дворце пионеров на Алом поле, сообщает пресс-служба БК «Славянка».

В этом году состав участников баскетбольного турнира памяти Юрия Перминова будет представительным. Уже известно, что в Челябинск приедет два дублирующих состава команд, выступающих в элите российского чемпионата — БК «Самара» и «Надежда-2» (Оренбург).

Предсезонный турнир по баскетболу, посвященный памяти ЗТР Юрия Перминова. Челябинск, ДПиШ им. Н. К. Крупской. 8—10 сентября.

Состав участников:

«Славянка» (Челябинск)

БК «Самара-2» (Самара)



«Надежда-2» (Оренбург)

«SIMA-Land» (Екатеринбург)

Готовятся оказать им достойное сопротивление и игроки «Славянки». Челябинская команда готовится к старту сезона-2023/24 в Высшей лиге (третий эшелон чемпионата России). Серьезный экзамен ожидает и еще одного участника турнира — БК «Сима-Ленд» из Екатеринбурга.

Юрий Перминов — одна из ярчайших личностей в истории челябинского баскетбола. Является основателем женского БК «Славянка», на протяжении долгих лет занимает должность главного тренера и директора команды. Под его руководством челябинский клуб прошел путь от Первой лиги до элиты российского женского баскетбола.

Соревнования пройдут с 8 по 10 сентября в ДПиШ им. Н. К. Крупской на Алом поле в Челябинске. Билеты доступны по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.