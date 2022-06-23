Баскетболист Андрей Зубков продлил контракт с питерским «Зенитом»

Воспитанник челябинского баскетбола подписал двухлетнее соглашение

«Андрей на протяжении всего времени в „Зените“ всегда был не только одной из ключевых фигур задней линии, но и игроком, который своими действиями на площадке и самоотдачей не раз приносил победы в самых важных играх. Его роль в раздевалке сложно переоценить, именно с ним в качестве капитана команды мы стали чемпионами в волевой серии финала, и сейчас крайне необходимо сохранить победный дух при формировании и построении новой команды»,

— прокомментировал генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный.

«Конечно же, я очень рад, что мы заключили новое соглашение с „Зенитом“. После такой яркой победы в прошлом сезоне, однозначно, хочется продолжать вершить историю вместе с клубом. Питер — вы самые лучшие! Думаю, что у нас все получится»,

— отметил Андрей Зубков.