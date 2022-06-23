Воспитанник челябинского баскетбола Андрей Зубков, ставший в этом году чемпионом страны в составе баскетбольного «Зенита», продлил контракт с питерским клубом еще на два года. Предстоящий сезон станет четвертым подряд для уроженца Челябинска в составе сине-бело-голубых, сообщает пресс-служба БК «Зенит».
Андрей Зубков провел 34 игры в длинном сезоне Единой лиги ВТБ, в большей части из которых выводил команду на паркет в статусе капитана. Всего Андрей сыграл 141 официальный матч в составе «Зенита» в Единой лиге ВТБ и в Евролиге и стал не только одним из самых опытных, но и одним из самых уважаемых игроков в России и в Европе.
«Андрей на протяжении всего времени в „Зените“ всегда был не только одной из ключевых фигур задней линии, но и игроком, который своими действиями на площадке и самоотдачей не раз приносил победы в самых важных играх. Его роль в раздевалке сложно переоценить, именно с ним в качестве капитана команды мы стали чемпионами в волевой серии финала, и сейчас крайне необходимо сохранить победный дух при формировании и построении новой команды», — прокомментировал генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный.
Авторитет форварда в раздевалке сыграл важную роль в создании микроклимата в команде и на правах капитана первым поднял над головой Кубок Сергея Белова за победу в Единой лиге ВТБ. Средние показатели Андрея Зубкова в Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне: 4.4 очка за игру (60% двухочковых, 26.3% трехочковых, 60% штрафных), 2.9 подборов, 0.7 передач за 19 игровых минут.
«Конечно же, я очень рад, что мы заключили новое соглашение с „Зенитом“. После такой яркой победы в прошлом сезоне, однозначно, хочется продолжать вершить историю вместе с клубом. Питер — вы самые лучшие! Думаю, что у нас все получится», — отметил Андрей Зубков.
Напомним, что Андрей Зубков презентовал чемпионский кубок юным баскетболистам. Победитель Единой лиги ВТБ привез трофей в родную челябинскую спортшколу.
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