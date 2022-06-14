Баскетболист Андрей Зубков привезет Кубок Единой лиги ВТБ в Челябинск

Трофей презентует капитан команды «Зенит»

Воспитанник челябинского баскетбола Андрей Зубков, ставший чемпионом страны в составе питерского «Зенита», привезет Кубок Единой лиги ВТБ в родной город. Впервые главный баскетбольный трофей России будет в течение двух дней гостить в Челябинской области, сообщают в региональной федерации баскетбола.

Для питерского клуба победа в минувшем баскетбольном сезоне стала уникальной — на протяжении 20 лет подряд главный трофей лиги завоевывал столичный ЦСКА. В составе победителей чемпионом страны стал и капитан «Зенита», воспитанник челябинской СШОР-8 по баскетболу Андрей Зубков.

15 июня игрок презентует баскетбольной трофей в родной спортшколе, а 16 июня проведет мастер-класс для всех желающих и наградит победителей турнира «Лига Зубкова» в ДПиШ на Алом поле. У юных спортсменов будет возможность пообщаться с титулованным баскетболистом, сделать фото на память и получить автографы. Начало мероприятия — в 11:00.