«Банное» настроение! На Кубке мира под Магнитогорском выступит элита мирового сноуборда

Южноуральский горнолыжный курорт соберет более 140 спортсменов из 22 стран

Горнолыжный курорт «Банное» под Магнитогорском уже проводил Кубок мира по сноуборду. В феврале этого года состязания вызвали большой интерес у любителей зимних видов спорта и получили много положительных откликов у иностранных спортсменов. Однако в этом году турнир обещает стать еще более представительным сразу по нескольким причинам. Кубок мира на «Банном» открывает новый соревновательный сезон для представителей альпийских дисциплин сноуборда, а также станет для них стартовой пробой сил в преддверии Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Для того чтобы понять и осознать всю значимость предстоящих соревнований, необходимо сделать небольшой экскурс в недалекое прошлое, а именно — к началу февраля этого года. Именно тогда горнолыжный курорт «Банное» принял этап Кубка мира по сноуборду.

На Южный Урал прибыли тогда около 100 спортсменов из 17 стран. Состав участников вполне представительный, но надо было учитывать то, что большинство иностранцев прибыли в далекий и неизвестный им Магнитогорск после еще одного российского этапа Кубка мира, прошедшего в Москве. В погоне за очками за победу в общем зачете Кубка мира им важно было не пропустить наши состязания. При этом сборная России как хозяйка турнира заявила на южноуральский этап аж 28 спортсменов.





К слову, российская команда выступила на «Банном» выше всяких похвал, завоевав 5 медалей из 12 возможных. При этом все награды завоевали мужчины, фактически превратив турнир в чемпионат страны. Те состязания запомнились еще ужасными природными условиями — в первый день соревнований капризная южноуральская погода обрушила на горнолыжный курорт сильнейший шквалистый ветер и метель.

Утренние квалификационные заезды организаторам приходилось постоянно переносить в надежде, что к обеду погода «успокоится». Надо было видеть ошарашенные от испуга глаза иностранных спортсменов, многие из которых впервые узнали, что из себя представляет настоящая русская зима. Однако, по всей видимости, эти состязания оставили у них приятные воспоминания — в своих аккаунтах в соцсетях они выложили немало постов, в которых благодарили принимающую сторону за хорошую организацию турнира. И в первую очередь за возможность состязаться при поддержке болельщиков — в условиях пандемии другие этапы Кубка мира проходили на европейских горнолыжных курортах без зрителей.

«Мне очень понравилось в России! Я рада тому, что приехала сюда. И обязательно приеду на „Банное“ в следующем году. В Европе нет такого, как в России. Приятно видеть так много болельщиков на соревнованиях. Выступать при такой поддержке гораздо лучше», — отмечала тогда победительница соревнований в параллельном слаломе Джули Цогг.

Титулованная швейцарская спортсменка свое обещание сдержала. Она одна из первых спортсменок — еще в начале ноября — напомнила своим поклонникам в «Инстаграме», что первый этап Кубка мира стартует на «Банном».

В этом году, помимо нее, любителям сноуборда будет на кого посмотреть и персонально поболеть. Поскольку нынешние соревнования открывают программу Кубка мира, в Челябинскую область прибудут все сильнейшие сноубордисты планеты. И дело даже не в том, что у спортсменов остались хорошие впечатления от февральских состязаний.

В этом сезоне все они будут делать ставку на зимние Олимпийские игры — 2022, которые пройдут в феврале в Пекине. И райдерам крайне важно начать набирать необходимую соревновательную практику и опыт чем раньше, тем лучше. Кубок мира на «Банном» станет для них стартовым трамплином для решения стратегических задач на олимпийских состязаниях в Пекине.

«Осталась неделя до первого этапа Кубка мира на горнолыжном курорте „Банное“. С этого момента я все больше нервничаю в каждый неудачный тренировочный день, плохой прокат или из-за маленьких ошибок во время спуска с трассы. И такое со мной происходит каждый раз перед стартом нового сезона. Я не знаю, почему это происходит, но это время самое сложное для нас. Я начинаю это понимать спустя годы тренировок», — разоткровенничался со своими фанатами в соцсетях австрийский сноубордист Александр Пайер.

Как и ранее, сильнейший свой состав на домашний этап Кубка мира заявит сборная России. По предварительным данным, за нашу команду выступят двукратный олимпийский чемпион Вик Вайлд, чемпионы мира Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, София Надыршина и еще порядка 20 спортсменов. Среди них и три южноуральца — Степан Наумов из Миасса, а также Ярослав Степанко и Мария Волгина из Златоуста. Кроме того, выступит и уроженка Магнитогорска Полина Смоленцова, ныне выступающая за Московскую область.

Отметим, что все три наших земляка входят в расширенный список кандидатов в олимпийскую сборную России для участия в зимних Играх-2022. И от того, насколько успешно им удастся выступить на «Банном», во многом зависят их олимпийские перспективы.

Первые официальные тренировки сноубордисты проведут на «Банном» 9 и 10 декабря, 11 и 12 декабря пройдут квалификационные заезды и финалы. Для зрителей будут организованы интерактивные фотозоны и развлекательная площадка с диджеем и анимационной группой, оборудованы домики с сувенирной продукцией.

«Приятно, что этап Кубка мира по сноуборду стал традиционным мероприятием и проходит на ГЛЦ „Банное“ уже в третий раз. Благодаря усилиям оргкомитета этапы Кубка всегда проходят очень зрелищно. Мы видим большой интерес со стороны иностранных спортсменов и гостей. Убежден, что в этот олимпийский сезон интерес к стартам только возрастет. Сделаем всё, чтобы дать яркий старт этапам Кубка мира по сноуборду», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Билеты на спортивное мероприятие уже в продаже. Приобрести их можно на сайте курорта «Банное». Стоимость зависит от категории билета и сектора. Цена варьируется от 300 до 1500 рублей. Детский тариф начинается от 150 рублей.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора. Посетить соревнования смогут зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние 6 месяцев COVID-19 и паспортом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.





Кубок мира — 2020/2021. Сноуборд. Параллельные дисциплины. Горнолыжный курорт «Банное». 6—7 февраля 2021 г.

Мужчины

Параллельный слалом

1. Дмитрий ЛОГИНОВ (Россия)

2. Степан НАУМОВ (Россия)

3. Андрей СОБОЛЕВ (Россия)

4. Дарио КОВИЦЕЛЬ (Швейцария)

5. Андреас ПРОМЕГГЕР (Австрия)

6. Дмитрий САРСЕМБАЕВ (Россия)

7. Бенджамин КАРЛ (Австрия)

8. Фабиан ОБМАНН (Австрия)

Параллельный слалом-гигант

1. Дмитрий ЛОГИНОВ (Россия)

2. Игорь СЛУЕВ (Россия)

3. Мирко ФЕЛИЧЕТТИ (Италия)

4. Эдвин КОРАТТИ (Италия)

5. Оскар КВЯТКОВСКИ (Польша)

6. Маурицио БОРМОЛИНИ (Италия)

7. Стефан БАУМАЙСТЕР (Германия)

8. КИМ Санкьюм (Южная Корея)

Женщины

Параллельный слалом

1. Джули ЦОГГ (Швейцария)

2. Шайен ЛОХ (Германия)

3. Томока ТАКЕУЧИ (Япония)

4. Сабине ШОФФМАН (Австрия)

5. Клаудиа РИГЛЕР (Австрия)

6. София НАДЫРШИНА (Россия)

7. Патриция КУММЕР (Швейцария)

8. Наталья СОБОЛЕВА (Россия)

Параллельный слалом-гигант

1. Рамона ХОФМАСТЕР (Германия)

2. Шайен ЛОШ (Германия)

3. Сабине ШОФФМАН (Австрия)

4. Селина ЙОРГ (Германия)

5. Милена БЫКОВА (Россия)

6. Джессика КЕЙСЕР (Швейцария)

7. Цубаки МИКИ (Япония)

8. Джули ЦОГГ (Швейцария)