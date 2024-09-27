Автоспорт в Челябинской области: промежуточные итоги летнего сезона

Активное развитие в регионе получили триал-гонки на джипах и грузовиках

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Раллийные гонки и автокросс, трофи-рейды и триал-гонки — это и многие другие виды автоспорта в Челябинской области сегодня пользуются наибольшим интересом у зрителей. Во многом это связано с тем, что здесь есть успешные и сильные спортсмены, хорошо подготовленные трассы и возможности для развития. Руководители Федерации автоспорта Челябинской области подвели промежуточные итоги летнего сезона и рассказали о тех стартах, которые стали ярким событием в спортивной жизни региона.

Состязания по триалу в Миассе собирают тысячи зрителей

Автоспорт обширен и многогранен, в нем представлены множество дисциплин и гонок на в различных классах машин. Поэтому и состязаний на Южном Урале ежегодно проводится великое множество. Президент федерации автоспорта Челябинской области Алексей Братенев выделил главные из них.

«На высоком организационном уровне этим летом прошел летний кубок „Южный Урал“ по ралли, а также кроссовые состязания на трассе экстрим-парка „Кемма“ в Челябинске и трассе „Уреньга“ в Златоусте. Большой зрительский интерес вызывают те дисциплины, которые зрителям можно наблюдать в непосредственной близости к участникам гонок. Поэтому кросс- и триал-гонки пользуются спросом, они собирают солидную зрительскую аудиторию. В этой связи отмечу, что повезло жителям Миасского городского округа — здесь второй год подряд проходят классные состязания по триалу на внедорожниках и грузовых автомобилях. Они собирают тысячи зрителей и являются знаковым событием как для самого города, так и всей горнозаводской зоны Урала», — отметил Алексей Братенев.

Добавим, что не теряют своей актуальности состязания и по другим дисциплинам автокросса, в которых на Южном Урале заложены хорошие традиции и история. Среди них — автомобильное многоборье, картинг, автокросс, трофи-рейды. Эти дисциплины, по словам Алексея Бартенева, «зарекомендовали свою состоятельность на протяжении десятилетий».

В Челябинске привели в порядок «Трассу74», здесь произвели большие работы по созданию качественной и современной инфраструктуры. При этом спорткомплекс еще не заработал на полную мощь. Но он может стать центром развития автоспорта в регионе.

«Стратегия его развития находится в области интересов Управления по ФКиС администрации Челябинска, говорить об эффективности развития этого объекта со всех ракурсов мне сложно. Но я вижу то, как усилиями руководства комплекса „Трасса 74“ живет активной спортивной жизнью, принимает не только соревнования регионального, но и всероссийского уровня. Надеюсь, что эти обороты будут набираться, а мы в скором времени увидим большой современный комплекс для занятия автоспортом в Челябинске», — добавляет Алексей Братенев.

АЗ «Урал» готовит приятные сюрпризы, но карт не раскрывает

Знаковым событием для всего автоспорта на Южном Урале этим летом стало участие АЗ «Урал» из Миасса в ралли-рейде «Шелковый путь». Причем, в этом году на престижные международные гонки были заявлены два экипажа команды Ural-Motorsport. Они состязались в классе грузовых автомобилей и выступили достойно.

«Мы на этом останавливаться не планируем. Будем работать над тем, чтобы улучшать качество спортивных болидов, а количество автомобилей и экипажей дальше будет увеличиваться. У нас действительно есть амбициозные планы развития автоспортивной команды, причем не только в дисциплинах ралли и триала. Не хотелось бы раскрывать всех карт, но для любителей автоспорта готовим несколько приятных сюрпризов», — заинтриговал директор департамента автомобильного спорта АЗ УРАЛ Виктор Яковлев.

Он также добавил, что спортивная команда «Ural Motorsport» активно растет и развивается, штат ее сотрудников постоянно растет. Но руководство находится в поиске новых сотрудников и приглашает всех неравнодушных к автомобильному спорту специалистов обращаться в службу по персоналу АЗ «Урал».

«Мы не хотим останавливаться на собственном росте и развитии. Стремимся к тому, чтобы поднять интерес к автоспортивной культуры у как можно большего количества людей, в первую очередь у молодежи», — добавил Виктор Яковлев.

Чем больше соревнований — тем выше мастерство пилотов

Решать спортивные и социальные задачи любой даже самой успешной спортивной организации сложно без поддержки партнеров и друзей. Челябинская федерация автомобильного спорта тесно сотрудничает с различными организациями. ГК «Планета Авто» — одна из них. На многих соревнованиях компания размещает китайские автомобильные бренды, знакомит с ними всех желающих. По словам учредителя компании Андрея Кольцука, наибольшим спросом на российском рынке пользуются три бренда.

«Это Chery, Huawei и Jeely — они хорошо зарекомендовали себя как надежные партнеры для нас как дилеров, так и автолюбителей. Все три бренда имеют в таможенном союзе локальные производства. Поэтому широко представлены на российском рынке. Хорошо зарекомендовали они себя и в спортивных состязаниях. Нам важно и интересно принимать участие в поддержке состязаний по автоспорту, быть в эпицентре событий из жизни автоспорта. В этом мы видим и важную социальную составляющую нашей компании», — резюмирует Андрей Кольцук.

Отметим также и еще один важный момент. Проведение соревнований различного уровня отражается не только на зрительском интересе к ним, но и позволяет расти в мастерстве профессиональным гонщикам. Они получают соревновательную практику и опыт, который позволяет им добиться успеха на всероссийских соревнованиях. Яркий тому пример — мастера спорта международного класса Алексей Игнатов и Ярослав Федоров.

«У нас также выступает много мастеров спорта в дисциплине „ралли“. В этом большая заслуга организаторов этой красивой и зрелищной дисциплины. Многие наши спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста, успешно участвуют во всероссийских соревнованиях по автомобильному многоборью. Так, воспитанники ДЮСШ по техническим видам спорта под руководством тренера Глеба Рыбальченко показывают стабильно высокие результаты на соревнованиях самого престижного уровня, внося свой вклад в медальную копилку области», — добавляет Алексей Братенев.

Летний сезон подходит к своему завершению, однако впереди любителей автоспорта Челябинской области ждет не менее насыщенный зимний сезон, в котором будут представлены состязания по различным дисциплинам гонок. Среди основных — всероссийские соревнования по зимнему картингу на озере Калды, а также этапы Кубка России по ралли «Малахит».

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Рекламодатель — РСОО «Федерация автомобильного спорта Челябинской области».