Автомобильный завод «Урал» присоединится к международному ралли «Шелковый путь». Гонка пройдет по территории России со стартом в Астрахани и финишем 16 июля на Красной площади в Москве. Об этом сообщила пресс-служба южноуральского завода.
Общая продолжительность гонки составит 4380 километров, 2800 из которых — спецучастки. Южноуральский завод представят 2 бортовых автомобиля на шасси «Урал Next» и 2 вахтовых автобуса на шасси «Урал М» и "Урал Next«. Машины предприятия с командой водителей пройдут по всему маршруту.
Однако автомобили «Урала» выйдут на трассу лишь для получения важного опыта, который они получат в рамках технической поддержки участников международного заезда. Эти знания позволят заводу лучше подготовиться к возможному участию в качестве спортивной команды в 2023 году.
«В этом году на старт могут выйти спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Мы на связи с гонщиками из других стран, они заверяют нас в искренней дружбе, но в этом году участие принять не смогут. Тем не менее самое важно, что гонка состоится. Важна для нас и поддержка автомобильных партнеров — автомобильных заводов „КАМАЗ“, „УРАЛ“, „АвтоВАЗ“ и др», — рассказал руководитель проекта Международное ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин.
Также Владимир отметил, что участники и болельщики по ходу гонки откроют для себя красоты российских городов и многообразие природных ландшафтов и прикоснутся к многовековой истории России.
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