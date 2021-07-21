Австралийский Брисбен станет столицей летних Олимпийских игр 2032 года

Такое решение принято в ходе голосования на сессии МОК

На сессии Международного олимпийского комитета в Токио прошло голосование за город, который примет летнюю Олимпиаду 2032 года. Большинство голосов было отдано австралийскому Брисбену, сообщает Олимпийский комитет России.

В числе претендентов на то, чтобы стать столицей летних Олимпийских игр — 2032, значились китайские города Чэнду и Чунцин, немецкий регион Рейн-Рур, Будапешт (Венгрия), Доха (Катар), а также Сеул (Южная Корея) совместно с Пхеньяном (КНДР).

Австралия ранее принимала летние Олимпийские игры — в 1956 году в Мельбурне и в 2000 году в Сиднее.