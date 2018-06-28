/ Уральские автомобилисты покорят ямы и трамплины на кольцевой трассе в Челябинске

Южноуральская столица принимает соревнования по автокроссу.

Гонки на грунтовой кольцевой трассе возвращаются в Челябинск почти через 10 лет отсутствия. И сразу окружного уровня: южноуральская столица примет II этап Чемпионата УрФО и I этап Челябинской области по автокроссу. Уже 60 человек готовы проехать по неровной дороге, преодолеть трамплины и ямы, не боясь столкновений.

Автокросс устраивают на обычных автомобилях и на багги — одноместных автомобилях с наружными колесами и рамной конструкцией, сделанных специально для таких гонок. Машины будут делиться по классам: модифицированные легковые, серийные легковые, специальные кроссовые автомобили. Гонщики будут соревноваться непосредственно друг с другом, а не на время. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы автокросса.

Мероприятие состоится 30 июня. Уже в 09:00 на трассе СК «Молодежный» (улица Первомайская, 1) появятся первые участники и зрители. Планируется, что все завершится в 6 вечера.