Артемий Панарин встретился с начинающими хоккеистами и воспитанниками центров помощи Коркинского района

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» навестил малую родину и помог нескольким семьям

Уроженец Коркино Артемий Панарин на этой неделе посетил спортшколу в Первомайском, где 20 начинающих хоккеистов района провели открытую тренировку на льду. После игры спортсмен пообщался с детьми и подарил каждому из них бейсболку «Нью-Йорк Рейнджерс» со своим автографом.

Как сообщили в пресс-службе администрации Коркинского района, спортсмен также встретился с воспитанниками центров помощи детям «Радуга» и «Добрые сердца». В подарок каждому коллективу вручили футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи.

«Очень важно прививать любовь к спорту с детства. Это не только положительно влияет на здоровье, но и закаляет силу духа», — подчеркнул хоккеист Артемий Панарин.

Добавим, встречи с именитым хоккеистом ждал и Ваня Веретянкин, семье которого коркинцы помогали собрать средства на длительную реабилитацию после операции. Артемий также не остался в стороне, а в этот раз исполнил мечту мальчика — вручил ноутбук.