Защитник Артем Блажиевский продлил контракт с челябинским клубом «Трактор». Новое соглашение с «черно-белыми» рассчитано до конца сезона-2024/2025. Артем пополнил состав «Трактора» в результате обмена Виталия Абрамова в ЦСКА, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Артем пополнил состав «Трактора» перед закрытием дедлайна по ходу регулярного чемпионата КХЛ 2021/2022 в результате обмена на Виталия Абрамова в ЦСКА. За столичную команду в этом сезоне защитник сыграл в 34 матчах и набрал 7 (2 + 5) очков. После переезда в Челябинск за «черно-белых» он сыграл пять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой, провел 10 «хитов» и семь раз заблокировал броски соперника при показателе полезности «+6».
«Мы рады, что клубу удалось заключить с Артемом Блажиевским именно долгосрочный контракт. Это была одна из наших приоритетных задач в комплектовании состава на ближайшие сезоны. Оборона — фундамент команды, и „Трактор“ получил надежного и габаритного игрока, способного добавить на льду уверенности и мощи. Артем отлично знаком с Анваром Гатиятулиным по работе в сборной России, поэтому у него не возникло никаких проблем с адаптацией, он отлично влился в коллектив и благодаря своим человеческим качествам быстро стал в Челябинске своим. Его опыт выступлений и побед в Кубке Гагарина, безусловно, поможет „Трактору“ как прямо сейчас, так и в будущем», — прокомментировал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.
Всего на счету Артема 379 матчей в КХЛ, 72 (20 + 52) очка, 400 «хитов» и 347 заблокированных бросков при показателе полезности «+84». В стане армейцев он выигрывал Кубок Гагарина (2019) и дважды становился чемпионом России (2019, 2020). Защитник неоднократно привлекался в сборную страны, где провел 25 матчей и отметился пятью голевыми передачами.
Напомним, что челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» в первом раунде плей-офф сыграют с «Нефтехимиком» и «Барысом» соответственно 1 марта.
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