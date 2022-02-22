Артем Блажиевский продлил контракт с хоккейным клубом «Трактор»

Защитник подписал соглашение с «черно‑белыми» до конца сезона‑2024/2025

«Мы рады, что клубу удалось заключить с Артемом Блажиевским именно долгосрочный контракт. Это была одна из наших приоритетных задач в комплектовании состава на ближайшие сезоны. Оборона — фундамент команды, и „Трактор“ получил надежного и габаритного игрока, способного добавить на льду уверенности и мощи. Артем отлично знаком с Анваром Гатиятулиным по работе в сборной России, поэтому у него не возникло никаких проблем с адаптацией, он отлично влился в коллектив и благодаря своим человеческим качествам быстро стал в Челябинске своим. Его опыт выступлений и побед в Кубке Гагарина, безусловно, поможет „Трактору“ как прямо сейчас, так и в будущем»,

— прокомментировал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.