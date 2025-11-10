Армрестлеры Челябинской области завоевали медали на Кубке России

В Орле прошли соревнования среди спортсменов с нарушением зрения

Второе место в командном зачете завоевали силачи Челябинской области на Кубке России по армрестлингу среди спортсменов с нарушением зрения. На соревнованиях в Орле победу одержали Олег Сычев и Михаил Вартанов, призовые места у Анны Мустафиной и Светланы Балахиной, сообщает СШОР по адаптивным видам спорта «Преодоление».

В Кубке России по армрестлингу приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Челябинскую область представили атлеты СШОР по адаптивным видам спорта «Преодоление».

В турнире среди спортсменов с нарушением зрения южноуральцы завоевали четыре медали. Золото на счету Олега Сычева и Михаила Вартанова, серебро досталось Анне Мустафиной, а замкнула тройку призеров Светлана Балахина.

На аналогичном турнире, но среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата уверенную победу одержал Дмитрий Егоров из этой же спортшколы. Интересно, что он успешно совмещает карьеру спортсмена и тренера.

В командном зачете челябинские силачи заняли второе место. Призеров соревнований подготовили тренеры Дмитрий Егоров и Вадим Алешкин.