Арену «Трактор» готовят к чемпионату России по фигурному катанию

Спортивный комплекс преображается к всероссийским соревнованиям

В Челябинске прошла подготовка арены «Трактор» к чемпионату России по фигурному катанию. В спортивном комплексе заливают новый лед, который соответствует специфике этого вида спорта, развесили плакаты в стилистике турнира, а одной из центральных композиций стал баннер, расположенный перед Сектором А. Его авторами стали челябинские райтеры из объединения «Граффити Россия». Как рассказал руководитель ассоциации Павел Щеклеин, перед тем как приступить к работе, авторы долго изучали состязания фигуристов и прониклись этим видом спорта.



«В итоге набралось около 50 вариантов эскиза. Около двух месяцев работали над их созданием. В итоге выбрали тот, который показался наиболее выигрышным и интересным, дорабатывали его, видоизменяли. Надеемся, что не только любители, но и профессионалы фигурного катания по достоинству оценят нашу работу», — отметил Павел Щеклеин.

Помимо баннера изменится и внешний вид внутри арены. Сейчас там уже вывешены баннеры и плакаты в фирменной стилистике чемпионата России по фигурному катанию по периметру и убраны пластиковые защитные борта. Самая важная работа предстоит специалистам-ледоварам — необходимо подготовить лед, который должен соответствовать требованиям Федерации фигурного катания России.

«Да, это действительно трудоемкий и ювелирный процесс. Но у нас в бригаде работают профессионалы в своем деле, кроме того, уже есть опыт в подготовке льда для фигуристов. Для хоккеистов требуется лед более жесткий, для фигуристов — помягче. Сейчас занимаемся тем, что укладываем слой за слоем, наращиваем лед. На укладку одного слоя (0,5 миллиметра) уходит около 1 часа и 20 минут, затем 40 минут замерзания. В конечном результате должна получиться идеально ровная ледяная поверхность толщиной в 2,5 миллиметра»,— рассказал водитель заливочной машины Анатолий Мошнин.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет на арене «Трактор» с 24 по 27 декабря. На нем выступят сильнейшие спортсмены страны. Билеты на событие можно приобрести у официального оператора продажи билетов в Городских зрелищных кассах.