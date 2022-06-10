Анвар Гатиятулин продлил контракт с хоккейным клубом «Трактор»

Специалист будет работать в Челябинске до конца сезона‑2023/2024

Сегодня, 10 июня, руководство ХК «Трактор» объявило о продлении соглашения с наставником команды Анваром Гатиятулиным. Контракт специалиста с челябинским клубом продлен до конца сезона-2023/2024, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Анвар Гатиятулин вернулся в Челябинск летом-2020, подписав контракт с «Трактором» на три сезона. На второй год работы в клубе Гатиятулин привел «черно-белых» к бронзовым медалям чемпионата КХЛ. Теперь наставник продлил действующее соглашение с челябинцами до конца сезона-2023/2024.

«Продление контракта с Анваром Гатиятулиным входило в число первых задач в это межсезонье. Мы довольны, что нам удалось быстро пожать руки. „Трактор“ с приходом Гатиятулина с каждым сезоном показывает динамичное и положительное развитие. Это придает оптимизма, особенно на фоне тех максимальных целей, которые стоят перед клубом. Важно отметить, что сейчас большое значение имеет и стабильность, позволяющая как тренерскому штабу, так и хоккеистам быть уверенными в будущем и четко понимать стратегию и модель игры на ближайшие годы»,— отметил гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин.

Ранее Анвар Гатиятулин возглавлял челябинский коллектив в период с 2015-го по 2018 годы, после чего вошел в тренерский штаб СКА, а чуть раньше — и национальной сборной России. В сезоне-2017/2018 Гатиятулин выиграл с «черно-белыми» бронзовые медали чемпионата КХЛ.

«Рад продлению контракта с клубом. Я вырос в Челябинске, это мой родной город. Перед командой поставлены большие задачи, и мы приложим все усилия, чтобы воплотить их в жизнь»,— цитирует слова Анвара Гатиятулина пресс-служба клуба.

Анвар Гатиятулин родился 21 марта 1976 года в Челябинске. Карьера игрока: «Мечел» (Челябинск), «Детройт Литтл Цезарс» (WPHL), «Таганай» (Златоуст), «УралАЗ» (Миасс), «Трактор», «Лада» (Тольятти), ЦСКА (Москва), «Авангард» (Омск), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Крылья Советов» (Москва), «Газовик» (Тюмень), «Зауралье» (Курган), «Молот-Прикамье» (Пермь).

Карьера тренера: школа «Трактор», «Белые медведи», «Трактор», СКА (ассистент), молодежная сборная России (ассистент), национальная сборная России (ассистент). Достижения тренера: бронза МХЛ с «Белыми медведями» (2014, 2015), серебро молодежного чемпионата мира (2015), бронза чемпионата КХЛ с «Трактором» (2018, 2022), бронза чемпионата КХЛ со СКА (2019), бронза чемпионата мира с национальной сборной России (2019).