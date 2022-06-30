Новичок челябинского хоккейного клуба «Трактор» Антон Бурдасов выступит на матче мировых звезд хоккея. Форвард примет участие в благотворительном поединке Александра Семина, принявшего решение завершить свою спортивную карьеру. В матче примут участие известные хоккеисты клубов НХЛ, КХЛ и ВХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
В 2022 году Александр Семин принял решение о завершении карьеры хоккеиста. В честь этого события в Красноярске состоится благотворительный матч, в котором примут участие известные хоккеисты. Встреча состоится в Красноярске на льду «Платинум Арены». Начало в 17:00 по челябинскому времени.
Капитанами команд станут Александр Семин и Павел Дацюк. Первая выйдет на лед в красной форме, вторая — в белой. За команду Александра Семина сыграют: Антон Худобин, Александр Овечкин, Виктор Козлов, Дмитрий Орлов, Максим Галанов, Сергей Ломанов, Андрей Николишин и другие известные хоккеисты. Их соперниками станут Павел Дацюк, Андрей Марков, Александр Свитов, Александр Гуськов, Антон Бурдасов, Максим Афиногенов, Данис Зарипов и другие.
Напомним, что хоккейный клуб «Трактор» подписал долгосрочный контракт с Антоном Бурдасовым. Соглашение рассчитано на три года. В Континентальной хоккейной лиге игрок сыграл 475 матчей, забросил 105 шайб, сделал 101 передачу, набрал 356 минут штрафа и показатель полезности «+16».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня Национальный интерес