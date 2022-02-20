Россия на Олимпиаде: медалей много, мало золота

На Играх-2022 в Пекине наша команда стала второй по общему количеству наград

Выступление олимпийской сборной России на Играх-2022 в Пекине получилось неоднозначным. По общему количеству завоеванных наград эта Олимпиада стала самой успешной для российской команды. Однако в медальном зачете наша команда заняла только девятое место из-за «недобора» золотых наград.

Итак, по количеству завоеванных медалей сборная России стала второй. У нас 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Это рекорд для наших команд за всю историю проведения Белых Олимпиад. Предыдущее достижение равнялось 29 медалями на Играх в Сочи (11 золотых, по 9 серебряных и бронзовых). А лучшее достижение сборной СССР — это 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11—9—9). Но стоит понимать, что там разыгрывалось намного меньше комплектов, чем сейчас.

Планка в 30 медалей, озвученная перед Играми, превышена. 32 российских медали — это второй показатель по общему количеству наград. Больше только у Норвегии (37). Германия — третья (27).

И все же, общий медальный зачет на Олимпийских играх ведется по количеству завоеванных золотых медалей. И здесь у нас средний показатель. Сборная России в Пекине-2022 наград высшего достоинства явно недобрала. Шесть побед позволили нам расположиться лишь на девятом месте медального зачёта Игр. Чтобы ворваться в тройку, нужно было собирать на два-три золота больше. Что-то мы недобрали в хоккее, в фигурном катании, в биатлоне, даже во фристайле. Но жалеть об этом уже бессмысленно.

«Твердая четверка! По общему количеству медалей мы великолепны. По золотым недобрали. Я думал, что будет восемь-десять. Теперь главное отстоять золото за командный турнир в фигурном катании. Это первая задача. Те проблемы, которые у нас были, где мы надеялись на большее, надо решать. В бобслее и скелетоне выступили ниже своих возможностей», — подвел итог выступлению сборной России известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Если давать оценку выступлению нашей команды по видам спорта, то выше всех похвал выступили представители лыжных гонок, на высоком уровне, как всегда, были фигуристы. Сюрпризом можно назвать серебро «летающих лыжников» в командном турнире. Большего следовало ожидать от наших биатлонистов и конькобежцев. На своем уровне показаны результаты в шорт-треке, фристайле, санном спорте и сноуборде. Надеялись мы на золото мужской хоккейной сборной, однако выход в финал — достойно, если учесть, сколько критики досталось команде накануне и во время Игр-2022.

Эта странная и удивительная Олимпиада с ковидными историями, скандалом в фигурном катании, драматичными развязками в борьбе за медали завершилась. Очень жаль, что не удалось проявить себя южноуральским спортсменам. «На следующую мы отправимся с флагом и гимном. И очень хотелось бы без масок» — слова знаменосца сборной России, челябинской конькобежки Ольги Фаткулиной лучше всех отражают нынешнее общее настроение любителей спорта в нашей страны. Олимпиада закончилась и слава Богу. Ждем следующую!

Инфографика: Спорт-Экспресс (sport-express.ru)