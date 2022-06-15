Андрей Зубков презентовал чемпионский кубок юным баскетболистам

Победитель Единой лиги ВТБ привез трофей в родную спортшколу

Сегодня, 15 июня, в челябинской СШОР № 8 прошла встреча чемпиона России Андрея Зубкова с воспитанниками баскетбольной спортшколы. Обладатель Кубка Единой лиги ВТБ в составе питерского «Зенита» привез трофей на Южный Урал, пообщался с юными баскетболистами и напутствовал на спортивные подвиги, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В челябинской СШОР было как никогда многолюдно. Юные спортсмены спешили встретить триумфатора завершившегося сезона Единой Лиги ВТБ. Причем сложно сказать, что для них было важнее — пожать руку и пообщаться с Андреем Зубковым или сфотографироваться на память с заветным трофеем. Кстати, впервые этот кубок прибыл в Челябинскую область. Никогда ранее наши земляки не становились чемпионами страны по баскетболу.

В торжественной встрече с титулованным баскетболистом приняли участие министр спорта Челябинской области Александр Гриб и президент региональной федерации баскетбола Николай Сандаков.

«Это большое событие для всего южноуральского спорта. Приятно видеть то, как наши земляки приводят свои команды к званию чемпионов России. Желаю Андрею Зубкову не останавливаться на достигнутом, прославлять наш регион и реализовать все свои цели и задачи», — обратился к баскетболисту региональный министр спорта.

В зрительских местах самой заметной фигурой был экс-глава города Челябинска Вячеслав Тарасов. В свое время он сделал очень многое для популяризации и развития баскетбола в городе. И в огненном спиче к юным спортсменам он еще раз напомнил о том, что этот вид спорта занимает особое место в его сердце.

Виновник же торжества терпеливо ответил на вопросы юных баскетболистов, провел с ними автограф- и фотосессию. Андрей Зубков признался, что его команда сотворила почти невозможное, отыгравшись в финальной серии со столичным ЦСКА со счета 1-3 в серии.

«Эмоции уже немного улеглись, но первые четыре дня после решающего матча были в эйфории. Это крутое событие в моей карьере, не забудется никогда. Приятна даже не сама победа в Единой лиге ВТБ, а то, что удалось прервать гегемонию ЦСКА», — отметил Андрей Зубков в общении с журналистами.

Спортсмен признался, что никогда не забывал свои корни и всегда с радостью возвращается в родной город. В свою очередь, Николай Сандаков, наблюдавший за историческим поединком, сообщил, что хотел было сразу позвонить и поздравить чемпиона, но подумал, что этот звонок будет несвоевременным. Но Андрей Зубков спустя 15 минут после победы сам позвонил ему в Челябинск и вместо приветствия сообщил: «Этот кубок я привезу в Челябинск».

Спортсмен на правах капитана питерского «Зенита» стал первым, кто отправился с трофеем в путешествие по городам. В ближайшее время в подобный тур отправятся и другие игроки команды, завоевавшие титул.