Андрей Соколов стал новым помощником главного тренера магнитогорского «Металлурга» Хоккейный специалист будет отвечать в клубе за работу с защитниками



Андрей Соколов является воспитанником казахстанского хоккея. Игровую карьеру начинал в «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Затем выступал за СКА из Новосибирска и «Детройт Фэлконс». В 1994 году стал игроком «Металлурга», за который играл вплоть до окончания карьеры в 2005 году. Джерси Андрея Соколова поднято под своды арены «Металлург».



В элитном дивизионе в активе Андрея Соколова 688 матчей, 207 (55+152) набранных очков. Вместе с южноуральской командой Андрей Соколов становился двукратным чемпионом Европы среди клубов (1999, 2000), обладателем Суперкубка Европы (2000), вторым призером Кубка ИИХФ (1995), двукратным чемпионом России (1999, 2001), обладателем Кубка России (1998), дважды серебряным (1998, 2004) и трижды бронзовым (1995, 2000, 2002) призером чемпионата страны и финалистом Кубка России (1996).



По окончании игровой карьеры Андрей Соколов перешел на тренерскую должность. С 2007 по 2012 год специалист был в штабе «Металлурга». Затем входил в тренерские штабы «Ак Барса», «Югры», «Трактора» и «Автомобилиста». В сезоне 2020/21 был тренером «Стальных лисов». В прошлом игровом году входил в штаб хабаровского «Амура».



Напомним, что магнитогорский «Металлург»

Руководство магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» объявило о новом помощнике главного тренера. Им стал легендарный бывший игрок «Магнитки» Андрей Соколов. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.Андрей Соколов является воспитанником казахстанского хоккея. Игровую карьеру начинал в «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Затем выступал за СКА из Новосибирска и «Детройт Фэлконс». В 1994 году стал игроком «Металлурга», за который играл вплоть до окончания карьеры в 2005 году. Джерси Андрея Соколова поднято под своды арены «Металлург».В элитном дивизионе в активе Андрея Соколова 688 матчей, 207 (55+152) набранных очков. Вместе с южноуральской командой Андрей Соколов становился двукратным чемпионом Европы среди клубов (1999, 2000), обладателем Суперкубка Европы (2000), вторым призером Кубка ИИХФ (1995), двукратным чемпионом России (1999, 2001), обладателем Кубка России (1998), дважды серебряным (1998, 2004) и трижды бронзовым (1995, 2000, 2002) призером чемпионата страны и финалистом Кубка России (1996).По окончании игровой карьеры Андрей Соколов перешел на тренерскую должность. С 2007 по 2012 год специалист был в штабе «Металлурга». Затем входил в тренерские штабы «Ак Барса», «Югры», «Трактора» и «Автомобилиста». В сезоне 2020/21 был тренером «Стальных лисов». В прошлом игровом году входил в штаб хабаровского «Амура».Напомним, что магнитогорский «Металлург» возглавил рейтинг лучших хоккейных клубов Европы . По мнению Hockey Archives (Франция), южноуральская команда — лучшая по итогам сезона‑2021/2022.

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