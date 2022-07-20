Лидер «Челбаскета» Андрей Логинов покидает челябинский клуб

Игрок принял решение переехать в другой город по семейным обстоятельствам

«Я благодарен клубу и челябинским болельщикам за прошедшие два сезона. Челябинск — замечательный город, здесь действительно любят баскетбол и делают очень много для его развития. Я был рад играть за „Челбаскет“ и показывать результат. К сожалению, врачи настаивают, что здоровью моих детей не очень подходит климат. Мы с супругой приняли решение о переезде. Уверен, что многие меня поймут. Спасибо, Челябинск, спасибо, „Челбаскет“»,

— прокомментировал Андрей Логинов.