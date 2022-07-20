Руководство баскетбольного клуба «Челбаскет» объявило о том, что команду покидает один из лидеров Андрей Логинов. Игрок принял решение уйти из клуба, так как для его детей не очень подходит климат. В минувшем сезоне баскетболист стал самым полезным игроком в челябинской команде. Ранее с ним был подписан контракт на один сезон, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
«Я благодарен клубу и челябинским болельщикам за прошедшие два сезона. Челябинск — замечательный город, здесь действительно любят баскетбол и делают очень много для его развития. Я был рад играть за „Челбаскет“ и показывать результат. К сожалению, врачи настаивают, что здоровью моих детей не очень подходит климат. Мы с супругой приняли решение о переезде. Уверен, что многие меня поймут. Спасибо, Челябинск, спасибо, „Челбаскет“», — прокомментировал Андрей Логинов.
Андрей присоединился к «Челбаскету» в сезоне-2020/21 в конце октября и сразу стал лидером и системообразующим игроком команды. Форвард — воспитанник СШОР «Глория» (Москва), член молодежных сборных России своего возраста, также имеет богатый опыт выступлений на чемпионате России среди мужских команд Суперлиги-1 за московский МБА, «Уралмаш» и питерский «Спартак».
В прошлом сезоне Андрей провел 48 игр, набирая в среднем 14,2 очка и 7,3 подбора. Также тяжелый форвард попал в топ-10 игроков Суперлиги-2, по мнению портала Eurobasket.com.
Напомним, что баскетбольный клуб «Челбаскет» подписал трех новых игроков. Челябинская команда заключила соглашение с Павлом Кольцовым, Сергеем Жульковым и Дмитрием Бубновым. Также новым главным тренером «Челбаскета» назначили Алексея Миронова. До этого специалист тренировал баскетболистов из «Чебоксарских ястребов».
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