Сегодня, 7 июля, директор СШОР «Трактор» Андрей Кудинов подтвердил, что покидает свой пост. Специалист возглавлял школу с 2019 года. В понедельник последний рабочий день специалист в качестве директора, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Андрей воспитанник хоккейной школы «Трактор». Мастер спорта международного класса. За время профессиональной карьеры выступал за клубы — «Металлург» Челябинск, СКА Свердловск, «Трактор» Челябинск, «Мечел» Челябинск, «Бингэмптон Рэйнджерс» AHL, «Металлург» Магнитогорск, «Химик» Воскресенск, «Молот-Прикамье» Пермь.
«Честно говоря, это решение стало для меня неожиданным. Хотелось дальше продолжить работу в школе „Трактор“. В понедельник мой последний день работы в качестве директора спортшколы», — сообщил Андрей Кудинов в телефонном разговоре с корреспондентом Первого областного.
Напомним, что хоккейный клуб «Трактор» подписал пробные контракты с Ильей Проскуряковым и Михаилом Котляревским. Хоккеисты пройдут с челябинской командой предсезонные сборы.
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