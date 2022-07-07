Андрей Кудинов покинул пост директора школы «Трактора»

Специалист возглавлял школу с 2019 года

«Честно говоря, это решение стало для меня неожиданным. Хотелось дальше продолжить работу в школе „Трактор“. В понедельник мой последний день работы в качестве директора спортшколы»,

— сообщил Андрей Кудинов в телефонном разговоре с корреспондентом Первого областного.