В летнее межсезонье в челябинский клуб «Динамо-Метар» вернулась доигровщица Анастасия Стальная. Семь лет назад она здесь впервые сыграла на взрослом уровне, дебютировав в Суперлиге. Затем были другие команды, титул чемпиона России. «Я никогда не забывала, какой клуб дал мне дорогу в большой волейбол», — сказала спортсменка по возвращении в Челябинск. Но есть и еще одна причина, почему она решила вернуться. О ней она рассказала в небольшом интервью нашему корреспонденту.

— Анастасия, а ведь говорят, что снаряд дважды в одну воронку не падает. Но не в твоем случае, верно?

— Получается, что так. Скажу честно и откровенно — я рада вернуться в Челябинск. Когда возник вариант продолжения карьеры с клубом «Динамо-Метар», я обрадовалась и с радостью согласилась. Я здесь уже играла, много приятных воспоминаний связаны с командой, в которой я когда-то дебютировала в Суперлиге. Я об этом никогда не забывала. По сути, в Челябинске и началась моя карьера волейболистки на взрослом уровне.

— Расскажи немного о «внутренней кухне», как вообще все устроено в волейбольном мире. Ведь у каждой спортсменки есть свой агент, он в первую очередь занимается трудоустройством своего клиента. А сами волейболистки принимают какую-то роль в своей судьбе?

— Конечно! У меня тоже есть свой агент, он озвучивает все возможные предложения игроку, а тот уже выбирает из вариантов тот, что ему ближе и интереснее.

На фото: 2017 год. Командное фото челябинской команды перед стартом нового сезона

— Одним из главных пунктов в таких вариантах должна быть оплата труда, верно?

— Ну это важный фактор, но, поверьте, далеко не самый главный. Есть очень много других причин выбрать тот или иной клуб. У одной спортсменки играет там подруга, у другой в приоритете амбиции и высокие задачи команды, третья выбирает сам город или тренера, с которым предстоит работать…

— А что было самым важным для тебя?

— Как я уже говорила выше, мне челябинская команда дала путевку в большой волейбол, с ней связаны хорошие воспоминания. Кроме того, я люблю играть, а не сидеть на скамейке запасных, поэтому игровая практика стояла во главе угла. Посчитала, что в «Динамо-Метар» могу получить больше игрового времени и быть полезной команде.

«Настя родилась в маленьком селе Песчанокопское, это на юге Ростовской области. Она выделялась на фоне сверстниц своим ростом. Друг моего супруга как-то привез волейбольный мяч, подарил его Насте. Возможно, это был судьбоносный знак для нее. Но в маленьком селе где заниматься волейболом? Когда Насте было 9 лет, мы переехали в Москву. Хотели помочь ей реализовать себя в спорте, она поступила в школу олимпийского резерва „Ника“. И сейчас рады тому, что в свое время приняли правильное решение. Настя живет волейболом, он стал смыслом ее жизни».



Елена Стальная, мама Анастасии

— Хм, но у тебя в предыдущем клубе, «Заречье-Одинцово», была игровая практика, ты проводила много времени на площадке.

— Первые два сезона да, регулярно выходила в основе. Но в минувшем чемпионате получала уже меньше игрового времени. А мне хотелось больше играть.

— В «Локомотиве» ты стала чемпионкой России, с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово» завоевала бронзу. Но стать призером в составе «Динамо-Метар», мне кажется, гораздо сложнее.

— А почему вы так думаете? Да, «Динамо-Метар» никогда не становился призером чемпионата России, но несколько раз очень был близок к этому. Мне очень хотелось бы помочь команде добиться этого результата.

«Каждый этап в карьере Насти — это маленькая победа и достижение. Мне кажется, что особое место у нее занимает первенство Европы среди юниорок в Болгарии. Российская команда на тот момент давно не выигрывала подобные состязания. А здесь получилось завоевать золото! Дочка тогда была очень счастливой, я никогда не видела ее такой».





Елена Стальная, мама Анастасии.







— Челябинские болельщики в пабликах неоднократно подчеркивали, что наша команда помогла тебе добиться успеха. А как ты воспринимаешь такие высказывания? Получается так, как будто они принижают твою роль в твоих же успехах.

— Нет, я на самом деле очень благодарна Челябинску. Я ведь была совсем еще юной девочкой, когда приехала сюда. Но в меня поверили, дали шанс проявить себя. Тот первый сезон в Суперлиге был для меня как в сказке! Я горела волейболом, выходила на площадку и кайфовала от всего происходящего.

— За шесть лет «Динамо-Метар» сильно изменился. И речь даже не про команду, а сам клуб.



— Да-да, в нем новое руководство, благодаря которому сформировался более профессиональный подход ко всему. А еще приятно радует то, что поменялось отношение к волейболу в Челябинске, стало гораздо больше болельщиков на трибунах, которые поддерживают свою команду. В медийном плане вообще все в полном порядке, в команде работает настоящий профи в этом деле. Все это в конечном счете отражается на атмосфере вокруг команды. Она, кстати, тоже стала сильнее — третий год подряд выходит в плей-офф, борется за самые высокие места.



— Вы эти моменты обсуждаете с подругами и коллегами из других команд? Волейбольный мир тесен, а личное мнение спортсменки имеет гораздо больший вес, чем слова руководителей клубов или агентов.



— Интересный вопрос, но все секреты я вам раскрывать не буду. Конечно же, мы общаемся, делимся своим мнением. Скажу так: о Челябинске многие девочки отзываются только с положительной стороны. Красивый город, классные болельщики, хорошее руководство… Да вы и сами можете видеть процессы того, как изменилось отношение и интерес к волейболу в городе.







— На какой позиции в «Динамо-Метаре» будешь играть?



— Ну я доигровщик!



— С тренером этот вопрос уже обсудили?



— Ах вот вы о чем (смеется). Да, и я рада, что он тоже видит меня на этой позиции. Не скрою, быть диагональной мне не очень комфортно. Доигровщик — более разноплановая позиция: здесь нужно уметь и принимать мяч, и атаковать. Игрок такого плана больше вовлечен в игровой процесс.



— У тебя красивая фамилия. Быть Стальной в Металлургическом районе Челябинска — красиво звучит, не правда ли?



— Да, я согласна (улыбается). Мне нравится моя фамилия, и я всегда стараюсь ей соответствовать. То есть быть девушкой с железными нервами и бойцовским характером. Не люблю проигрывать ни в жизни, ни в спорте…







