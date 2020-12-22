Алена Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске

Спортсменка не успела восстановиться после коронавируса

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не выступит на чемпионате России в Челябинске. Спортсменка, как сообщают РИА Новости, пропустит турнир, потому что не успела восстановиться после осложнений от коронавируса. Об этом изданию рассказал президент федерации фигурного катания на коньках Александр Коган. Ранее 17-летняя спортсменка пропустила и этап Кубка России в Москве. Причиной также стал коронавирус.



«Алена Косторная снялась с чемпионата России. Причина — то, что она не успевает восстановиться к турниру после коронавируса»,— цитирует «Р-спорт» Александра Когана.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию на коньках пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. Ранее стало известно, что на турнире выступит 14-летняя Камила Валиева. Также в столицу Южного Урала приедет призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева, однако она будет участвовать только в показательных выступлениях.

Добавим, что арена «Трактор», на которой и пройдут соревнования, уже готова к проведению чемпионата России. Победители и призеры старта получат медали, изготовленные на Южном Урале.