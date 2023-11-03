Сегодня, 3 ноября, после победы хоккеистов «Трактора» над «Адмиралом» (6:1) губернатор и президент челябинского клуба Алексей Текслер принял решение назначить главным тренером «черно-белых» Алексея Заварухина, который ранее работал в клубе с приставкой «и. о», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Алексей Заварухин временно исполнял обязанности главного тренера «Трактора», после отправки в отставку Анвара Гатиятулина. В текущем сезоне челябинский клуб провел 27 матчей, в которых одержал 15 побед при 12 поражениях. С 32 очками «Трактор» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Впереди «Трактор» ждет непростой выезд по маршруту Москва — Санкт-Петербург. С первым соперником гостевой серии, столичным ЦСКА, челябинцы сыграют 7 ноября.