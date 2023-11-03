Сегодня, 3 ноября, после победы хоккеистов «Трактора» над «Адмиралом» (6:1) губернатор и президент челябинского клуба Алексей Текслер принял решение назначить главным тренером «черно-белых» Алексея Заварухина, который ранее работал в клубе с приставкой «и. о», передает корреспондент ИА «Первое областное».
Алексей Заварухин временно исполнял обязанности главного тренера «Трактора», после отправки в отставку Анвара Гатиятулина. В текущем сезоне челябинский клуб провел 27 матчей, в которых одержал 15 побед при 12 поражениях. С 32 очками «Трактор» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Впереди «Трактор» ждет непростой выезд по маршруту Москва — Санкт-Петербург. С первым соперником гостевой серии, столичным ЦСКА, челябинцы сыграют 7 ноября.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города