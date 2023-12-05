Жители Пласта обратились на прямую линию губернатора Алексея Текслера с просьбой оказать содействие и построить всесезонный ледовый дворец, чтобы дети могли больше заниматься хоккеем и фигурным катанием круглый год. Существующий крытый хоккейный корт не дает им такой возможности. Глава региона предложил построить новый спортивный объект на условиях государственно-частного партнерства.
Крытый хоккейный корт в Пласте был построен два года назад, однако лед на нем очень быстро тает с приходом теплой погоды. Детям не хватает времени, чтобы насладиться игрой в хоккей. Один из юных хоккеистов рассказал, что многие ребята уходят в другие виды спорта.
«Большинство из-за льда ушли, потому что только два месяца можно играть и тренироваться, иногда три, а дальше все», — отметил воспитанник детско-юношеской спортивной школы Пласта Данил Прохин.
Родителям приходится возить в другие города, в Чесму и Южноуральск. Тренер команды Александр Киреев отметил, что арена хорошая, но нуждается в доработке: необходимо установить холодильное оборудование и утеплить здание.
Алексей Текслер рассказал, что за последние годы во многих городах Челябинской области появились новые крытые катки и ледовые арены. Глава региона привел в пример открытые за последнее время площадки в Озерске, Сатке, Кыштыме, Чесме и Миассе.
«У нас целое направление есть в рамках государственно-частного партнерства. В Озерске арену построил „Маяк“, в Сатке — „Магнезит“, в Аше строительство начнет Ашинский метзавод. Там, где есть инициатива, мы проекты поддерживаем. Если говорить про Пласт, то там у нас работает компания „Южуралзолото“. Предлагаю коллегам этим заняться — в Пласте у нас такая возможность точно есть. Давайте посмотрим и сделаем вместе такой объект», — заявил губернатор.
Добавим, что в Челябинской области за последние годы было возведено много спортивных объектов, в том числе и крытых ледовых катков. Но не все они работают на полную мощность. Алексей Текслер в ходе прямой линии дал распоряжение главам городов и районов открыть на базе существующих спорткомплексов детско-юношеские спортивные школы, в которых дети смогут заниматься и на бесплатной основе.
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