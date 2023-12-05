Алексей Текслер выступил с инициативой построить крытый ледовый дворец в Пласте

И предложил построить спортивный объект совместно с представителями бизнеса

«Большинство из-за льда ушли, потому что только два месяца можно играть и тренироваться, иногда три, а дальше все»,

— отметил воспитанник детско-юношеской спортивной школы Пласта Данил Прохин.

«У нас целое направление есть в рамках государственно-частного партнерства. В Озерске арену построил „Маяк“, в Сатке — „Магнезит“, в Аше строительство начнет Ашинский метзавод. Там, где есть инициатива, мы проекты поддерживаем. Если говорить про Пласт, то там у нас работает компания „Южуралзолото“. Предлагаю коллегам этим заняться — в Пласте у нас такая возможность точно есть. Давайте посмотрим и сделаем вместе такой объект»,

— заявил губернатор.