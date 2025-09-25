Алексей Текслер встретился с участниками слета Всемирного фестиваля молодежи

А еще вручил им подарки — билеты на хоккей и клубные шарфы клуба «Трактор»

Сегодня, 25 сентября в Челябинске проходит слет Всемирного фестиваля молодежи. На Южный Урал прибыли студенты из разных стран мира. Они знакомятся с культурой и многонациональными традициями региона. Встретился с ними в арене «Трактор» и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он вручил им билеты на матч команды и подарки, передает корреспондент ИА «Первое областное»

«Мы с вами встречаемся в такой необычной локации. Поднимите руку те, кто никогда не был на хоккее? У вас будет возможность посмотреть хоккей. Причем очень качественный хоккей. У нас одна из лучших команд лиги», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что в вузах региона учатся студенты из 30 стран мира. Он также отметил, насколько важна дружба между разными странами для Южного Урала. Он пригласил гостей получить образование в Челябинской области или трудоустроиться по специальности.

«Знаете, хотелось бы, чтобы мы приезжали в гости чаще друг к другу. У нас очень открытая страна, у нас открытый регион. Для нас дружба по-настоящему очень важна. Приезжайте к нам, мы всегда рады гостям», — добавил губернатор.

Напомним, что первый слет Всемирного фестиваля молодежи состоялся в 2024 году на территории «Сириуса». Главная цель программы — создать пространство для диалога и обмена опытом между молодыми людьми из разных стран, укрепить культурные связи и расширить международные контакты.



