Алексей Текслер распорядился перезапустить проект капремонта каслинского стадиона

Губернатора возмутил убогий внешний вид помещений лыжной базы

В финале своей рабочей поездки в Каслинский район Алексей Текслер побывал на местном стадионе. Работы на спортивном объекте идут уже два года, но перспективы главу региона не устроили. Он поручил спланировать строительство современного административно-бытового корпуса вместо старой лыжной базы.

Каслинский стадион — объект со сложной судьбой. Проверка его проектно-сметной документации в свое время привела к возбуждению уголовного дела: первый подрядчик получал деньги за не выполненные по факту работы. Затем возникали другие проблемы.

На момент приезда Алексея Текслера спортивный комплекс состоял из футбольного поля, открытого хоккейного корта, который летом предполагается использовать как волейбольную площадку, детской и спортивной площадок и лыжной базы с проложенной в лесу трассой.

Именно помещения и возмутили губернатора: застройщики и местные власти предполагали ограничиться косметическим ремонтом старого каменного сарая. Когда глава региона поинтересовался, почему сразу нельзя было запланировать нормальный АБК, то получил ответ: в этом случае комплексный проект не прошел бы экспертизу, так как попадал бы под определение реконструкция, а не капитальный ремонт.

«В этом сарае заниматься нельзя. Необходимо нормальное здание, чтобы хоккеисты и лыжники спокойно там переоделись, позанимались, чтобы после тренировки могли посидеть в кафе. Даю поручение министерству спорта проработать этот вопрос», — заявил Алексей Текслер.