Алексей Текслер призвал южноуральцев активнее заниматься физической культурой и спортом

Губернатор Челябинской области в преддверии Дня физкультурника встретился со спортивной общественностью

В развитии спорта высших достижений, а также детско-юношеского и массового спорта должен сохраняться баланс. Только при всестороннем развитии этих направлений спортивная отрасль в регионе будет успешной и достигать максимальных результатов. Такую мысль выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече в правительстве региона с представителями спортивной общественности. Глава региона вручил им ведомственные и региональные награды накануне Дня физкультурника, поздравив их с профессиональным праздником.

Во вступительной речи Алексей Текслер обратил внимание на то, что в Челябинской области успешно развиваются базовые виды спорта — те, в которых регион всегда был силен. Победы и достижения наших земляков в хоккее, конькобежном спорте, дзюдо, боксе, тхэквондо — общеизвестны.

Однако спортивный мир меняется, появляются новые и современные дисциплины, которые востребованы у молодежи. Некоторые из них уже входят в программу Олимпийских игр. В Челябинской области реагируют на эти тенденции, открывают спортшколы по этим видам спорта.

«Яркий тому пример — скалолазание. Эта дисциплина стала олимпийской. И мы видим то, как бурно и успешно развивается этот вид спорта. Поэтому открыли в этом году современный скалодром в Миассе. Он является одним из лучших в стране», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор также сделал акцент на том, что важно развивать не только спорт высших достижений, но и массовый и детско-юношеский спорт, поддержать в стремлении заниматься физической культурой ветеранов.

«Не зря говорят, что спорту все возрасты покорны. И никогда не поздно начать им заниматься. Основа основ — массовый спорт. На этом базисе и строится успешное развитие профессионального спорта. Нам важно заинтересовывать людей в занятиях физической культурой, создавать комфортную и доступную для этого среду. Мы такую работу проводим, причем системно», — добавил губернатор.

Алексей Текслер вручил ведомственные и региональные награды 50 представителям отрасли, внесшим значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе. А также поблагодарил их за нелегкий труд, отметив, что их работа — вклад в будущее области и всей страны. Он пожелал всем крепкого здоровья, сил и энергии, а также новых побед.