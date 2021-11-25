Алексей Текслер пожелал южноуральским спортсменкам победы на домашнем чемпионате России по боксу

Глава региона пообещал прийти поддержать девушек на турнире

В преддверии чемпионата России по боксу среди женщин губернатор области встретился со спортсменками, представляющими наш регион. Алексей Текслер пообщался с участницами турнира, поинтересовался их мнением о том, как поднять интерес и массовость женского бокса в регионе, а также пожелал спортсменкам успешного выступления на чемпионате, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне лидеры команды вернулись с двухнедельных сборов, прошедших в Златоусте. И уже завтра, 26 ноября, готовы вступить в борьбу за медали домашнего чемпионата России. Он пройдет с 26 ноября по 3 декабря в челябинском дворце спорта «Юность». В составе команды как дебютантки турнира, так и опытные спортсменки, за плечами которых участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

«Женский бокс в мире динамично развивается, в программе Олимпийских игр увеличивают количество категорий — это все отражается на конкуренции. Разумеется, мы на это должны реагировать. Радует то, что в нашем регионе в женском боксе нам есть чем и кем гордиться. Обязательно приду посмотреть за вашим выступлением на домашнем чемпионате России. И все мы будем за вас болеть и горячо поддерживать», — обратился к спортсменкам губернатор.

В предстоящем турнире выступят около 230 спортсменок из 44 регионов страны. Они разыграют 12 комплектов медалей. Впервые на соревнованиях подобного ранга предусмотрен солидный призовой фонд. Победители турнира в каждой из 12 весовых категорий получат по 1 миллиону рублей и автомобиль.

«В связи с тем, что из-за пандемии были перенесены сроки чемпионата мира, на турнир в Челябинск приедут сильнейшие боксерши страны. Этот старт будет определяющим для тренерского штаба сборной при формировании команды на мировое первенство», — отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Челябинская область будет представлена 17 спортсменками из заявленных 21 — четыре девушки не смогут соревноваться из-за болезни. Однако все лидеры команды в строю. Глава региона напомнил спортсменкам, что на мужском чемпионате России два наших земляка завоевали золотые медали. И выразил надежду, что девушки выступят не хуже.

Кроме того, Алексей Текслер обсудил с девушками вопрос, как привлекать к этому виду спорта больше спортсменов, сделать его более массовым и доступным. Ланна Малюганова взяла на себя смелость предложить активнее развивать бокс в общеобразовательных школах. И привела свой пример, вспомнив, что боксом заинтересовалась благодаря учителю физкультуры, сумевшему ей привить любовь к этому виду спорта.

«У нас в регионе боксом занимаются около 9 тысяч спортсменов, и около 400 из них — девушки. Конечно, здорово, если интерес к боксу будет появляться у девушек с юных лет. Но надо сделать так, чтобы уроки бокса в школах были не обязательными, а по желанию»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Чемпионат России по боксу среди женщин стартует уже завтра — на бои с 26 ноября по 2 декабря вход для зрителей будет свободный. На финальные поединки, которые пройдут 3 декабря, билеты можно приобрести на сайте chel.kassy.ru и в пунктах продаж «Городские зрелищные кассы». Всего есть три ценовые категории: 150, 300 и 500 рублей. Стоимость зависит от сектора и места на трибуне.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Посетить соревнования смогут зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспортом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.